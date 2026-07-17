Itaquá Rodeio Fest confirma shows com Gusttavo Lima, Simone Mendes e Sorriso Maroto

Maior rodeio de portas abertas do Brasil acontece dias 5, 6, 11 e 12 de setembro; troca solidária de ingressos começa em 10/8

O Itaquá Rodeio Fest 2026 já tem programação definida. Além dos cantores sertanejos já anunciados, Gusttavo Lima, Matuê, Simone Mendes, Filho do Piseiro, Henrique & Juliano, Grelo, Natanzinho Lima, Belo, Calcinha Preta e Bia Frazzo, subirão ao palco, fechando a line-up, Gustavo Mioto, Panda e Sorriso Maroto. O evento será nos dias 5, 6, 11 e 12 de setembro, em Itaquaquecetuba, em comemoração aos 466 anos de fundação da cidade. O lançamento oficial da 5ª edição do maior rodeio de portas abertas do Brasil ocorreu na manhã de quarta-feira (15), durante Coletiva de Imprensa, no Centro da Melhor Idade (Cemi).

O encontro com jornalistas contou com a presença de Guilherme Moron, CEO da Viva+ Entretenimento, produtora da festa; do prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL); da presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, a primeira-dama Mila Prates Boigues, além de outras autoridades da região e parceiros da iniciativa.

Além de confirmar as atrações da grade musical, a organização compartilhou a expectativa de receber cerca de 250 mil pessoas na edição deste ano, numa ampla área no Jardim Adriane, ao lado do shopping da cidade – mesmo local onde o evento foi realizado em 2022, 2023, 2024 e 2025. A previsão é que o encontro gere 4 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Em 5/9 (sábado), sobem ao palco Gusttavo Lima, Sorriso Maroto, e Matuê. No dia 6/9 (domingo), Simone Mendes, Panda, Gustavo Mioto, e Filho do Piseiro. Em 11/9 (sexta-feira), cantam no rodeio Henrique & Juliano, Grelo, e Bia Frazzo. No último dia de festa, em 12/9 (sábado), se apresentam Natanzinho Lima, Belo, e Calcinha Preta. A programação também vai contar com provas de montaria em touros e cavalos, válidas pela Liga Nacional de Rodeio.

Na edição deste ano, o Itaquá Rodeio Fest terá um reforço na segurança, com a ampliação no número de câmeras de monitoramento e a integração do sistema com a Polícia, permitindo reconhecimento facial e a identificação de procurados pela Justiça: “Quem estiver devendo para a Justiça e vier ao rodeio, sairá algemado”, frisou o delegado Boigues.

O prefeito ainda lembrou do caráter social do evento, em razão da troca de ingressos por mantimentos e recicláveis, e destacou que a parte de acessibilidade será melhorada e ampliada em 2026.

Troca solidária por alimentos e recicláveis

Assim como nas edições anteriores, o público poderá trocar ingressos para a pista do Itaquá Rodeio Fest por alimentos não-perecíveis, que serão destinados, posteriormente, a entidades assistenciais. A ação também contará com uma van itinerante para facilitar a coleta dos mantimentos.

As vendas de ingressos estão disponíveis no link www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018. Há opções para camarotes, frontstage, arquibancada, pista prime e pista. Os valores variam de R$ 20 a R$ 699.

Outras atrações

A programação do Itaquá Rodeio Fest também terá o tradicional Concurso de Rainha e de Princesas. As inscrições estão abertas até dia 30.

SERVIÇO:

Itaquá Rodeio Fest 2026

Quando: 5, 6, 11 e 12 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Ingressos no link: www.guicheweb.com.br/itaqua-rodeio-fest_54018