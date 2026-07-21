Mogi Shopping recebe show de Bento e Totó neste domingo (26)

A Praça de Eventos do Mogi Shopping, reconhecida como palco de grandes atrações culturais gratuitas para toda a família, recebe neste domingo (26), às 15 horas, o pocket show “Com Vocês, Bento e Totó!”, em mais uma edição do Domingo na Praça, projeto proprietário do empreendimento voltado ao público infantil. A programação dá continuidade à agenda de férias do shopping, que vem reunindo famílias em torno de experiências de lazer.

Os ingressos estarão disponíveis para resgate a partir desta terça-feira (21), às 17h, na aba “Eventos” do aplicativo do Mogi Shopping. Os clientes do Mogi+, clube de benefícios do empreendimento, poderão garantir acesso à Área VIP próxima ao palco e à sessão de fotos com os personagens mediante troca de pontos no app, conforme disponibilidade e com vagas limitadas.

A Praça de Eventos contará ainda com uma área reservada para crianças com deficiência, garantindo acessibilidade, conforto e uma experiência acolhedora para todos os visitantes.

Por meio das canções, Bento e Totó trabalham valores como amizade, solidariedade, respeito, preservação ambiental, prática de atividades esportivas e adoção de bons hábitos alimentares. A apresentação estimula a interação das crianças e proporciona um momento de diversão para toda a família.

Serviço

Domingo na Praça – Bento e Totó

Quando: 26 de julho, às 15h

Ingressos: gratuitos, disponíveis no aplicativo Mogi Shopping a partir de 21 de julho, às 17h, na aba “Eventos”.

Local: Praça de Eventos do Mogi Shopping – Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, Jardim Armênia – Mogi das Cruzes