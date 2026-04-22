Projeto do Interact leva Páscoa com educação ambiental a crianças do Conjunto Jefferson em Mogi

Vinte crianças em situação de vulnerabilidade social do Conjunto Jefferson viveram uma experiência diferente nesta sexta-feira (10), durante a realização do projeto “Páscoa Sustentável – Plantando Esperança”, promovido pelo Interact Club de Mogi das Cruzes na sede do Rotary Club da cidade.

A iniciativa uniu atividades recreativas, educação ambiental e integração social em uma programação voltada ao desenvolvimento e acolhimento dos menores. O transporte até o local foi garantido por meio de um ônibus cedido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por intermédio do vereador Marcos Furlan, permitindo que muitas das crianças participassem, pela primeira vez, de uma ação fora da comunidade.

Oficina, brincadeiras e aprendizado

Crédito da foto: Juliane Andere

A programação começou com uma oficina de produção de ovos de Páscoa, conduzida pela confeiteira Carol Camargo, vencedora de um reality show do Multishow. Com o apoio dos jovens do Interact, as crianças participaram ativamente da atividade. Na sequência, foram realizadas brincadeiras e dinâmicas conduzidas pelos interactianos — adolescentes entre 14 e 18 anos —, promovendo integração e momentos de descontração.

Após o lanche coletivo, os participantes tiveram uma atividade lúdica com desenhos, conduzida por Solange Mazia, coordenadora-geral do Núcleo Mogi das Cruzes do Movimento Nacional ODS (MNODS-SP), com foco na conscientização ambiental e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Plantio e integração com escoteiros

Crédito da foto: Juliane Andere

O encerramento foi marcado por uma atividade externa de plantio de mudas, com a participação de 17 lobinhos do Grupo Escoteiro Ubirajara (crianças entre 6 e 11 anos). A ação contou ainda com o acompanhamento do engenheiro ambiental João Pedro da Mota e apoio de Diego, que auxiliou diretamente na atividade.

Foram plantadas uma árvore frutífera e um ipê-rosa, reforçando a proposta de preservação. A interação entre os participantes e os escoteiros chamou a atenção. “Quando viram os escoteiros, ficaram encantados e até perguntaram se poderiam participar também”, relatou Luzia Santos de Menezes, presidente da Associação de Moradores do Conjunto Jefferson.

Experiência inédita emociona comunidade

Crédito da foto: Juliane Andere

Segundo Luzia, o impacto da ação foi evidente desde o início. “Foram poucas as vezes em que vi tantas crianças felizes por saírem para um evento só para elas. Elas foram cantando dentro do ônibus”, afirmou. Ao longo do dia, as crianças participaram de todas as atividades e, ao final, receberam os ovos de Páscoa que produziram.

Impacto além do evento

Entre os participantes, a experiência de Emanuelly, conhecida como Manu, chamou a atenção. A criança, filha de uma moradora da comunidade, demonstrou entusiasmo com todas as atividades. De acordo com a mãe, ela voltou para casa relatando cada momento vivido e com a expectativa de acompanhar o crescimento da árvore que ajudou a plantar. “Foi muito mais do que chocolate. Foi um dia de aprendizado e alegria”, afirmou.

Parcerias

A realização da ação contou com o apoio de: Rotary Club de Mogi das Cruzes, Interact Club de Mogi das Cruzes, Prefeitura de Mogi das Cruzes (transporte, via vereador Marcos Furlan), Anita Festas (decoração), Carol Camargo (oficina), Grupo Escoteiro Ubirajara, MNODS Alto Tietê, Instituto Cria do Rock (Ana Trettel) e o engenheiro ambiental João Pedro da Mota.