O Centro Universitário Braz Cubas realiza na próxima semana o Open Comunica

Uma ação que recebe profissionais da comunicação e interessados em conhecer e compreender como funciona os curso de Publicidade & Propaganda e Jornalismo da instituição de ensino superior. Uma troca de experiências que visa apresentar os espaços e abrir conversa para saber como está a formação e o mercado de trabalho nesta área. Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do link e escolher entre segunda-feira (08) às 09h ou quarta-feira (10) ás 19h. A Braz Cubas terá ao longo desse mês de junho outras edições dos demais curso. O mais aguardado é o Odonto Day, marcado para o dia 10 e dia 24, a partir das 9h.

Inscreva-se: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37lOIarIn7DZFkCfaJ7UIZuBUQU8yRjFIQTJLRlNTVUE3MVgwMTdZSVFJQi4u