Sebrae promove 2º Encontro de Empretecos no Alto Tietê

O Sebrae-SP no Alto Tietê está com inscrições abertas para o 2º Encontro de Empretecos de 2026, que será realizado no dia 4 de agosto, às 9h, em Mogi das Cruzes. O evento também marca a abertura oficial das inscrições para a única turma do Seminário Empretec prevista para este ano na região, que será realizada em setembro em formato híbrido.

Nesta edição, o encontro terá como tema “Liderança nos Tempos Atuais” e contará com a participação de Flávia Bosi, empreteca, economista, mestre em Educação e especialista em Psicologia Positiva para Lideranças. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/39012121. O evento será realizado no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes.

Já para quem deseja vivenciar a experiência do Seminário Empretec, as inscrições para a edição de 2026 também estão abertas. A capacitação, única turma do ano na região, será realizada em formato híbrido, no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê.

A etapa remota ocorrerá entre os dias 16 e 20 de setembro, enquanto as atividades presenciais serão realizadas de 21 a 25 de setembro. Os interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.office.com/r/5fzFpW0uyk. Mais informações, incluindo o valor do investimento, podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2.

Para participar do Empretec, é necessário passar por uma entrevista inicial realizada com o apoio de um sistema de Inteligência Artificial, que avalia o perfil do candidato e identifica aqueles aptos a vivenciar a experiência da capacitação.

A gestora regional do Empretec no Alto Tietê, Priscila Tanihara, destaca a importância do seminário e dos encontros para o fortalecimento do empreendedorismo regional.

“O Empretec é um seminário comportamental que desenvolve as Características de Comportamento Empreendedor (CCEs). É uma capacitação indicada tanto para empresários quanto para pessoas que desejam abrir um negócio ou para profissionais que atuam no mercado de trabalho, pois fortalece competências essenciais, especialmente relacionadas à liderança”, afirma.

SERVIÇO

2º Encontro de Empretecos – Alto Tietê

Data: 4 de agosto de 2026 (terça-feira)

Horário: 9h às 12h

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP Alto Tietê

Endereço: Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes

Inscrições gratuitas: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/39012121