Tanabata Matsuri movimenta o Bunkyo Mogi

Festival das Estrelas acontece nos dias 25 e 26 e reúne atrações culturais, gastronomia e oficinas

Evento reúne uma extensa programação, com atrações culturais, gastronomia e oficinas

Neste fim de semana, o Tanabata Matsuri promete agitar o Centro Esportivo do Bunkyo, em Mogi das Cruzes, em mais uma edição do tradicional Festival das Estrelas. Localizado na Avenida Japão, 5.919, Porteira Preta, o local reunirá uma programação diversificada com muitas atrações culturais, gastronomia, oficinas e atividades para toda a família.

Inspirado em uma antiga lenda japonesa que celebra o reencontro das estrelas Orihime (Vega) e Hikoboshi (Altair), o Tanabata Matsuri vai muito além das apresentações culturais. Durante dois dias, o público poderá vivenciar tradições centenárias, experimentar a culinária oriental, conhecer a Vila Cultural, além unir lazer e entretenimento em um único espaço.

Segundo o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda, a expectativa é receber um público formado por famílias, admiradores da cultura japonesa e visitantes que desejam viver novas experiências.

“O Tanabata é um evento que reúne diferentes gerações. É um convite para conhecer a cultura japonesa de uma forma leve, participativa e acolhedora”, destaca o presidente do Bunkyo na cidade, Frank Tuda.

Reencontro

Uma das experiências mais marcantes do Tanabata Matsuri é a escrita dos tradicionais tanzakus, pequenas tiras coloridas de papel onde os visitantes registram seus desejos para pendurá-los nos galhos de bambu. Inspirado na lenda japonesa do reencontro de Orihime e Hikoboshi, esse ritual simboliza esperança, prosperidade e novos começos, tornando cada visitante parte dessa tradição.

Vila Cultural

A Vila Cultural proporciona uma verdadeira imersão nas tradições japonesas. O espaço reúne oficinas de origami, cerimônia do chá, exposições, atividades ligadas ao mangá, demonstrações culturais e a tradicional escrita dos desejos nos tanzakus.

Gastronomia

Com 23 barracas gastronômicas e food trucks, na praça de alimentação, os visitantes poderão saborear pratos tradicionais da culinária japonesa, como lamen, yakissoba, sushi, sashimi, tempurá, guioza, yakitori, kare e udon, além de doces típicos, sobremesas, churrasco, lanches, bebidas e diversas receitas preparadas pelas entidades participantes e expositores.

Os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada). O estacionamento no local terá valor de R$ 35 por veículo. A programação completa está disponível em bunkyo.com.br/tanabata/programacao.

SERVIÇO

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas

Data: 25 e 26 de julho de 2026

Horário: sábado, das 10h às 22h | domingo, das 10h às 21h

Local: Centro Esportivo do Bunkyo

Endereço: Avenida Japão, 5.919 – Porteira Preta – Mogi das Cruzes

Programação completa: https://bunkyo.com.br/tanabata/programacao

Informações: (11) 4791-2022