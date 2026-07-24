Em Evidência com Júlia Pivott – Publicitária

Determinada e movida pela empatia, Júlia Pivott Torrico Felicetti, 45, assumiu a vice-presidência da APP/AT – Associação dos Profissionais de Propaganda do Alto Tietê na reformulação da entidade, que recentemente recebeu Moção de Aplausos na Câmara de Mogi das Cruzes, sob a iniciativa da vereadora Pri Yamagami, pelos serviços prestados ao município. Nascida em São Paulo, na Vila Ede, mudou-se para Mogi aos cinco anos. E é daqui que guarda as melhores lembranças da infância, quando morava na rua Francisco Franco e adorava correr atrás do caminhão do “fumacê”, que exterminava mosquitos no Centro, sob o olhar atento de sua mãe. É graduada em Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Gestão Estratégica de Comunicação, ambas pela UBC. Ela conta que cogitou cursar Medicina na Bolívia por influência do pai, mas a perda precoce da mãe e o nascimento da primeira sobrinha a fizeram optar por permanecer em Mogi e mudar o rumo da sua história. Hoje, realiza-se no atendimento e na gestão de contas, acompanhando de perto cada etapa do processo comunicacional com paixão e vocação.

Seu espírito empreendedor surgiu cedo, aos nove anos, quando recebia uns trocados para abrir garrafas de refrigerante em uma barraca de pastel ao lado da universidade, perto da sua casa. Trabalhou como vendedora em várias empresas e também vivenciou no mundo da moda, como modelo da Mega Models, na Capital. Seu primeiro contato com a APP foi em 2002, quando a amiga Aline Furtado a convidou para o Chopp Amigo da entidade, que estava se iniciando. Lá, conheceu os diretores: foi contratada como secretária, posteriormente diretora e é a atual vice-presidente. Em paralelo, atuou no Departamento Comercial dos jornais Mogi News e O Diário. E, desde 2008, é Executiva de Contas da TV Diário. Juju mora no bairro Mogi Moderno, está casada há 17 anos com o empresário Vinícius e é mãe de Enzo, 12, e Théo, 6. A maior diversão da família são viagens curtas e passeios à praia, tipo bate e volta. Apaixonada pela culinária desde os oito anos, afirma que não existe nada igual ao seu Bolinho de Chuva. Seu estilo é clássico, sua cor é o preto e o perfume, La Vie Est Belle, da Lancôme. Geminiana, afirma que sua qualidade é a determinação e seu defeito é a indecisão. “Mas consigo viver bem entre ser indecisa e ser determinada”, brinca. Gostou de ler “Violetas na Janela”, de Zíbia Gasparetto, e de assistir “Milagres do Paraíso”. Das viagens, destaca o Natal em Nova York, nos EUA, com o pai, o marido e a amiga Ju Abreu; e a lua de mel em Porto Seguro-BA. Seu sonho de consumo é um sítio ou uma casa de praia e seu projeto é investir em sua qualificação e em um empreendimento. Católica, devota de Nossa Senhora da Rosa Mística e com a Bíblia como livro de cabeceira, a filha dos saudosos Raul Crespo Torrico e Áurea Pivott herdou dos pais a perseverança. Para ela, a empatia e o amor são a base de tudo na vida. Sua frase: “Viver o hoje como se fosse o último dia da sua vida, porque amanhã pode ser que não dê tempo.”