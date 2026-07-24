Mogi Basquete apresenta temporada 2026/27

Coletiva de Imprensa contou com a presença do elenco do time, diretoria e convidados

O armador norte-americano Dontrell Brite, destaque do basquete brasileiro nas últimas temporadas,

esteve na primeira fila do elenco

O Mogi Basquete apresentou oficialmente, na segunda-feira (20), o projeto da temporada 2026/27 durante evento e coletiva de imprensa realizados no auditório do Centro Cultural da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). A solenidade reuniu autoridades municipais e do basquetebol brasileiro, patrocinadores, parceiros, imprensa e convidados para apresentar o planejamento do novo ciclo, o elenco, a comissão técnica e a nova coleção de uniformes que será utilizada na disputa do Campeonato Paulista.

Durante a cerimônia, que teve Guerrinha, Executivo de Relações Institucionais do clube, como mestre de cerimônias, Paulo Henrique Pinto e Victor Sarro conduziram uma ampla prestação de contas da temporada 2025/26, apresentando os resultados obtidos desde que a All Sports assumiu a gestão do Mogi Basquete. A apresentação destacou o trabalho de reestruturação administrativa realizado ao longo do último ano.

Outro tema abordado foi o fortalecimento do Programa Sócio Guerreiro, considerado uma das principais ferramentas para aproximar ainda mais o torcedor do clube. As adesões podem ser realizadas pelo site oficial do programa https://sociomogi.eleventickets.com.

Durante a retrospectiva da temporada 2025/26, a diretoria destacou importantes resultados esportivos, como o retorno do clube a uma final do Campeonato Paulista após nove anos, com o vice-campeonato estadual, além da campanha que levou a equipe às quartas de final do NBB CAIXA e anunciou novidades. “Queremos trazer o Jogo das Estrelas e também o Torneio de Influenciadores para cá porque a gente quer que o Basquete seja um esporte muito gigante”, frisou Victor Sarro.

Responsável pelo comando técnico da equipe, Fernando Penna apresentou oficialmente o elenco que defenderá o Mogi Basquete na temporada 2026/27 e também os integrantes da comissão técnica epreparação da equipepara o Campeonato Paulista e o NBB CAIXA.

Reforços

Recentemente, foram anunciados Felipe Ruivo, Paulo Lourenço e Dikembe André, contratados para reforçar o elenco do Mogi Basquete. O ala-pivô Rafael Paulichi e o ala Daniel Von Haydin, além do armador norte-americano Dontrell Brite, destaque do basquete brasileiro nas últimas temporadas, também foram confirmados no time junto ao ala Danilo Fuzaro, que retornou ao elenco.

A mesa de honra foi composta por Paulo Henrique Pinto, sócio da All Sports, empresa responsável pela gestão do Mogi Basquete; Victor Sarro, humorista e também sócio da All Sports; Fernando Penna, técnico da equipe adulta; Fred Abib, secretário municipal de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes; Guilherme Filipin, secretário-adjunto de Esportes e Lazer, representando a Prefeitura de Mogi das Cruzes; Ênyo Correia, CEO da Federação Paulista de Basketball (FPB); o vereador Bigemeos e Nilo Guimarães, ex-jogador da Seleção Brasileira, ex-treinador do Mogi Basquete, ex-presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB) e um dos principais responsáveis pela retomada do basquete profissional em Mogi das Cruzes.Após a apresentação do elenco, os integrantes da mesa responderam perguntas dos jornalistas. O evento também contou com a presença de representantes da Liga Nacional de Basquete (LNB).

Uniformes

Encerrando a noite, o Mogi Basquete apresentou oficialmente toda a coleção de uniformes e vestuário da temporada 2026/27, desenvolvida pela fornecedora Pulsa. O desfile revelou as linhas de treino, jogo, aquecimento, passeio, casual e os uniformes da comissão técnica, marcando o início de uma nova fase do clube e reforçando o conceito “A Hora do Show”, que norteará todas as ações da temporada.