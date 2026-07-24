Fique Sabendo – Edição 1450

… que profissionais da área da Saúde, mãe e filha, Cristiane e Giovanna Nudi, abriram no dia 22 a clínica de vacinação e saúde ImuneCenter, no Jardim Santista. No local, pacotes vacinais para todas as fases da vida e um prático sistema drive-thru. Sucesso!

…que a AEAMC promove, no dia 7 de agosto, a 12ª edição da Paella – ou galinha – no espaço Arrumando a Casa. Vinhos, whisky, cerveja, refrigerantes e água estão inclusos para todos. Informações e convites: 96476-3922.

…que, no dia 25, o Clube Náutico Mogiano realiza o Baile Julino, com comidas típicas, música ao vivo com a banda Z, forró na área externa e atrações especiais na piscina, a partir das 18h. Informações: 96514-9051.

…que a Lavland – Lavanderia Express já está aberta no anexo do posto Shell do Mogilar e com preços imperdíveis de inauguração: lavar ou secar por R$ 9,99 cada ou os dois por R$ 14,99. Corre que esse precinho é por tempo limitado!