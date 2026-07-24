Suzano conclui limpeza no rio Guaió e inicia no Taiaçupeba

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo de São Paulo está proporcionando mais um avanço expressivo no trabalho que busca manter os corpos d’água da cidade limpos de sedimentos. Na quarta-feira (22), a autarquia estadual SP Águas concluiu os serviços de desassoreamento no rio Guaió e já se prepara para iniciar, em meados de agosto, no rio Taiaçupeba.

O prefeito Pedro Ishi conferiu de perto a conclusão das atividades que proporcionaram a retirada de 8 mil metros cúbicos de resíduos no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre a foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Ele esteve acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e dos engenheiros da SP Águas responsáveis pelo projeto, José Augusto Mendes e Luiz Carlos da Silva.

O objetivo desta atuação foi ampliar a capacidade de escoamento no local, contribuindo para a prevenção de alagamentos e oferecendo mais segurança à população durante os períodos de chuvas intensas. Os esforços empreendidos para a execução dos serviços beneficiam diretamente os bairros Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis.