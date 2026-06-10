📰 Edição 1443 do Jornal A Semana já está disponível!

Nesta edição, acompanhe os principais acontecimentos de Mogi das Cruzes e região: a entrega de 26 novos ônibus climatizados e acessíveis para o transporte público, o lançamento da Campanha do Agasalho 2026, a ampliação da vacinação contra a gripe para toda a população e as ações de acolhimento durante as noites frias. Confira também reportagens sobre sustentabilidade, empreendedorismo, esportes, cultura e uma entrevista especial com o professor e coordenador dos Carros de Boi da Festa do Divino, José Benedito Dias Lemos.

📖 Folheie a edição completa no pageflip e fique por dentro das notícias que movimentam Mogi das Cruzes e o Alto Tietê.