Prefeitura de Mogi visita o Centro TEA Paulista e o Centro Paralímpico

Comitiva técnica cumpre agenda na Capital para conhecer estruturas de referência e articular a implantação de novos equipamentos para pessoas com deficiência na região

Secretário de Estado, Marcos da Costa, recebe comitiva do Alto Tietê durante inspeção em complexos especializados de inclusão e esporte na Capital. (Foto: Divulgação/PMMC)

Uma equipe técnica da Prefeitura de Mogi das Cruzes, integrada ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), realizou visitas ao Centro TEA Paulista e ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A comitiva foi recepcionada pelo secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. A agenda dá sequência à consolidação de convênios assinados recentemente no município para a implementação local dos programas Meu Emprego Inclusivo e Todas in-Rede.

O circuito técnico teve como meta conhecer modelos consolidados de atendimento para subsidiar o planejamento de futuras políticas públicas descentralizadas. No período da manhã, o grupo mapeou os fluxos de acolhimento e orientação do Centro TEA Paulista, complexo estadual voltado à inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. À tarde, a equipe inspecionou as instalações do Centro Paralímpico Brasileiro, principal espaço de excelência esportiva da América Latina, que dispõe de 95 mil metros quadrados de área construída.

De acordo com o coordenador municipal de Cidadania e Inclusão Social, Raphael de Oliveira Moraes, as vistorias técnicas abrem canais diretos para a troca de experiências de gestão e viabilizam o desenho de novos projetos adaptados ao Alto Tietê. A comitiva regional também contou com as participações estratégicas do secretário-adjunto de Esportes, Guilherme Filipin, e da diretora municipal de Educação Especial, Cláudia Regueiro, que avaliaram as metodologias de fomento ao esporte e de desenvolvimento motor pedagógico.