Mara Bertaiolli entrega novos ônibus e anuncia 57 coberturas para pontos

Prefeita Mara Bertaiolli e autoridades realizam entrega de novos ônibus climatizados que passarão a atender bairros e distritos de Mogi das Cruzes.

Frota municipal recebe 26 veículos com ar-condicionado e acessibilidade

A prefeita Mara Bertaiolli participou, na manhã desta segunda-feira (01/06), da entrega de 26 novos ônibus com ar-condicionado e acessibilidade para o sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes. Durante o evento, realizado na Avenida Cívica, a administração municipal também anunciou a implantação de 57 novas coberturas em pontos de parada. Os novos veículos substituem modelos antigos e passam a operar a partir do dia 8 de junho em linhas com trajetos mais longos e maior fluxo de passageiros.

A renovação faz parte do acordo firmado durante as negociações do reajuste tarifário deste ano. A partir deste mês, todos os veículos integrados ao sistema deverão, obrigatoriamente, contar com climatização, prevendo a renovação total da frota em até seis anos. Atualmente, o município dispõe de 233 ônibus operacionais, responsáveis pelo transporte de 120 mil passageiros mensais. O secretário de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama, ressaltou que a medida atende a pedidos antigos dos usuários, após quatro meses de tratativas com as concessionárias do serviço.

As 57 novas coberturas anunciadas serão instaladas em praças e nos principais corredores viários da região central. Serão utilizados três padrões de abrigos de estrutura metálica, dotados de isolamento térmico e acústico, fechamento em vidro temperado e espaço reservado para cadeirantes. Os equipamentos antigos dessas localidades passarão por manutenção para serem remanejados para outros bairros. Mogi das Cruzes possui hoje 2.956 pontos de parada, dos quais 598 contam com abrigos. A solenidade foi acompanhada pelo vice-prefeito Teo Cusatis e por vereadores da base aliada.