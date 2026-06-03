O Centro Universitário Braz Cubas realiza na próxima semana o Open Comunica.

Uma ação que recebe profissionais da comunicação e interessados em conhecer e compreender como funciona os curso de Publicidade & Propaganda e Jornalismo da instituição de ensino superior.

Uma troca de experiências que visa apresentar os espaços e abrir conversa para saber como está a formação e o mercado de trabalho nesta área.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do link e escolher entre segunda-feira (08) às 09h ou quarta-feira (10) ás 19h.

A Braz Cubas terá ao longo desse mês de junho outras edições dos demais curso. O mais aguardado é o Odonto Day, marcado para o dia 10 e dia 24, a partir das 9h.