Mogi amplia vacinação contra a gripe para toda a população

Doses estão disponíveis para moradores acima de 6 meses em todas as UBSs e USFs

Campanha de imunização contra a influenza é aberta ao público geral nas unidades de saúde de Mogi das Cruzes para conter avanço de síndromes respiratórias.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes liberou, nesta segunda-feira (01/06), a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade. A medida segue as diretrizes do Ministério da Saúde para expandir a cobertura vacinal antes do início oficial do inverno. Até então restrita aos grupos prioritários, a campanha agora atende a qualquer morador e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, de segunda a sexta-feira.

O atendimento ocorre das 8h às 16h na maioria dos postos, estendendo-se até as 18h nas oito unidades com horário ampliado (Alto Ipiranga, Braz Cubas, Jundiapeba, Vila Suíssa, Santa Tereza, Jardim Camila, Ponte Grande e Vila Natal). Para receber a dose trivalente — que protege contra as três principais cepas do vírus Influenza em circulação, incluindo H1N1 e H3N2 , o munícipe deve apresentar documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, que é obrigatória no caso das crianças.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, destacou que a abertura ao público geral busca criar uma barreira imunológica na cidade antes do período de maior circulação de doenças respiratórias. A pasta reforça que idosos, gestantes, puérperas e portadores de comorbidades que ainda não se imunizaram devem procurar os postos o quanto antes, por se tratar do público mais vulnerável a complicações graves, internações e óbitos decorrentes da doença.