Itaquaquecetuba-SP avança em Segurança e registra índice de homicídios 43,6% menor que a média nacional

Com taxa de 13,6 mortes por 100 mil habitantes, cidade da Grande São Paulo se destaca com indicador reduzido entre as que têm de 100 mil a 500 mil moradores

Estatísticas recentes mostram Itaquaquecetuba-SP com taxa de homicídios inferior à média nacional entre municípios brasileiros de 100 mil a 500 mil moradores. Em 2024, a cidade da Grande São Paulo registrou taxa de 13,6 crimes do gênero a cada grupo de 100 mil habitantes – resultado 43,6% menor do que o índice de 24,1 do País para municípios de médio porte. É o que revela o Atlas da Violência 2026: raio-X dos assassinatos no Brasil elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), atribui o resultado aos investimentos contínuos e à política de tolerância zero com a criminalidade que adotou desde que assumiu a administração municipal, em 2021.

O Atlas da Violência é uma das principais referências nacionais sobre criminalidade e letalidade. Na edição de 2026, divulgada oficialmente no último dia 26, com recorte de 2024, Itaquaquecetuba aparece com 52 homicídios estimados e população, à época, de 382.521 moradores – o que resultou na taxa de 13,6 mortes por 100 mil habitantes (https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2026/05/atlas-violencia-2026-relatorio-completo.pdf).

Além de colocar Itaquá com índice inferior à média nacional de cidades na mesma faixa populacional, de 24,1 mortes por 100 mil habitantes, tal resultado posiciona o município em melhor situação na comparação com os de médio e de grande portes do País.

Segundo o estudo do Ipea) e do FBSP, a cidade governada pelo prefeito do PL tem índice de homicídios menor do que São José do Rio Preto-SP (14,4), Franca-SP (15,4), Diadema-SP (17,3), Cuiabá-MT (16,7) e Londrina-PR (19,2), entre outras grandes localidades do Brasil.

Na análise de Boigues, que cumpre segundo mandato, os números refletem a política voltada à redução dos indicadores criminais implantada desde o início de sua primeira gestão (2021/2024):

“Segurança Pública se constrói com planejamento, investimento, Tecnologia e presença do poder público. Os dados do Atlas 2026 demonstram que Itaquaquecetuba está avançando de forma consistente nesta seara e alcançando índices importantes num tema que é prioridade para um dos maiores gargalos da população”, complementa Boigues, reeleito para o segundo mandato em 2024, já em primeiro turno, com 92,9% dos votos válidos – sendo o prefeito mais bem votado no Brasil, entre as cidades com mais de 200 mil habitantes.

Delegado de Polícia com mais de 20 anos de experiência e reconhecido por bater de frente com a criminalidade, desde quando trabalhava em Itaquá chefiando o Setor de Homicídios, o liberal atribui o resultado, sobretudo, às ações permanentes e integradas desenvolvidas na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que tem à frente o tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Anderson Caldeira:

“Investimos na ampliação do monitoramento de câmeras, no fortalecimento da Guarda Civil Municipal (GCM), na integração das Forças de Segurança, na compra de equipamentos de ponta, como coletes, armas e veículos, e também em ações preventivas. Os frutos estão aparecendo. Seguiremos trabalhando para reduzir ainda mais os indicadores e garantir mais tranquilidade às famílias de Itaquaquecetuba”, pontua o prefeito-delegado, que é mestre em Direito Público e foi chefe do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) do Alto Tietê.

Assessoria de Imprensa

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