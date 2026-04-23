Mogi Basquete vence São José Basketball fora de casa e larga na frente nos playoffs do NBB CAIXA

O Mogi Basquete começou com o pé direito sua caminhada nos playoffs do NBB CAIXA 2025/26. Na noite desta quarta-feira (22), a equipe mogiana venceu o São José Basketball por 75 a 70, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, e abriu 1 a 0 na série melhor de cinco.

O início da partida foi de equilíbrio, com o ala Anderson Barbosa abrindo o placar para os mogianos com uma cravada. Apesar disso, os donos da casa levaram a melhor no primeiro período, fechando em 25 a 16. No segundo quarto, o Mogi reagiu e, restando seis minutos, o armador Raffael Menca colocou a equipe pela primeira vez à frente, em 28 a 27. A parcial terminou em 21 a 14 para os visitantes, mas o duelo seguiu apertado, com o São José indo para o intervalo em vantagem mínima de 39 a 38.

Na volta dos vestiários, o Mogi Basquete apresentou sua melhor versão. Com intensidade e domínio nas ações, a equipe virou o jogo de vez em um terceiro período decisivo. A liderança foi retomada com uma enterrada de Dikembe André, que colocou o time à frente em 57 a 55. O período terminou em 20 a 16 para os mogianos.

No último quarto, o time comandado por Fernando Penna manteve o controle da partida, administrando a vantagem com maturidade. Com vitória parcial de 18 a 15, o Mogi fechou o jogo em 75 a 70, garantindo o importante triunfo fora de casa e abrindo vantagem na série.

Entre os destaques da partida, Duane Johnson foi o cestinha com 23 pontos. Dikembe André teve atuação sólida, com nove pontos e nove rebotes, enquanto Felipe Ruivo contribuiu com 15 pontos e cinco assistências.

A série agora segue para Mogi das Cruzes, onde o Mogi Basquete terá a chance de ampliar a vantagem diante de sua torcida. Os jogos 2 e 3 estão marcados para o ginásio Hugo Ramos, nos dias 25 de abril, às 17h30, e 27 de abril, às 19h. Caso necessário, os confrontos 4 e 5 retornam para São José dos Campos, nos dias 30 de abril e 2 de maio.

Os ingressos para as partidas em casa estão disponíveis no site oficial (mogibasquete.eleventickets.com), que também oferece opções de planos de sócio-torcedor.

O NBB CAIXA é organizado pela Liga Nacional de Basquete, com patrocínio máster das Loterias CAIXA e do Governo Federal, além de parcerias com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e chancela da Confederação Brasileira de Basketball.

Foto: Wilian Oliveira