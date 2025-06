Câmara de Mogi das Cruzes planeja reforma modernização, acessibilidade e segurança

Projeto preliminar prevê ampliação do edifício e criação de sala de espera para o público

No mês de junho, os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes receberam os arquitetos Fernando Vieira e Thais Amadeu para uma reunião prévia, onde foi apresentada um conceito para reformar e modernizar a fachada do Órgão Legislativo. A informação foi dada pelo presidente da Casa de Leis, Francimário Vieira, o Farofa.

“Foi apenas uma apresentação de um projeto preliminar para uma reforma da entrada da Câmara Municipal. Estamos pensando em modificar algumas características da fachada e da entrada. A ideia é deixar mais acessível, moderna e aconchegante. O plano é ter um espaço de sala de espera com capacidade para cerca de 20 pessoas, onde haverá sofás, televisão e estrutura de espera para o público ser anunciado antes de entrar nos gabinetes”, declarou Farofa.

Segundo o presidente do Legislativo, ainda não há estimativa de orçamento para a modernização: “Os vereadores gostaram da apresentação feita na semana passada. Dentro de 30 dias, os arquitetos vão passar o projeto executivo, no qual vai constar o orçamento. Depois disso, vamos abrir uma licitação”.

Para possibilitar a ampliação, o objetivo é que o edifício seja estendido de onde está atualmente até próximo à calçada da entrada principal. “Vamos estender a fachada até onde hoje tem a calçada e a cobertura, na entrada que dá para o estacionamento [de vereadores e do público] e construir mais três salas para cima, sem demolir nada. A entrada dos cidadãos passará a ser feita já pela Avenida Narciso”, relatou o presidente.

Além da expansão, também está previsto aprimoramento de segurança. “A ideia é implementar catraca, identificação facial e outros itens de segurança”, disse Farofa.

Outro elemento que está nos planos é a integração de um painel em forma de pirâmide invertida, pensada para manter a identidade arquitetônica do prédio. “A apresentação prevê uma chapa de aço, de efeito decorativo a fim de manter as características do projeto arquitetônico original”, explicou o representante da Casa de Leis.

Crédito: Julia Claro

Fachada passará por modificações