On Business | Edição 1396

Doze dias no Marrocos foi realmente uma imersão ao conhecimento de uma cultura fascinante. Participei de uma expedição, liderada pela competente Rafa Marrocos, com uma incursão pelo país por várias cidades. O ponto alto foi, sem dúvida, o passeio com este simpático camelo pelas dunas de areias douradas do deserto do Saara

Nesta quarta, dia 25, Marcello Barbosa e Mary Oliveira receberam amigos e imprensa no coquetel de inauguração oficial do salão Maison Complex – Mogi das Cruzes. O local é lindíssimo, com serviços de cabeleireiro, manicure, spa integrado e Dia da Noiva, tudo em ambiente muito acolhedor. Estive presente para desejar sucesso aos sócios