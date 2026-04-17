Estética com naturalidade: clínica aposta em personalização

Espaço da clínica Andrezza Oliveira Beauty oferece atendimento estético com foco em personalização e bem-estar

A busca por procedimentos estéticos mais naturais e personalizados tem ganhado cada vez mais espaço no mercado da beleza. À frente da clínica Andrezza Oliveira Beauty, a esteticista e cosmetóloga Andrezza Oliveira acompanha de perto essa transformação e destaca que o foco atual vai além da estética: envolve segurança, planejamento e respeito à individualidade de cada paciente.

Atuando na área desde 2017, a profissional oferece serviços como remoção de tatuagens e micropigmentação, além de procedimentos estéticos diversos. Na clínica, os procedimentos injetáveis e de harmonização facial são realizados por biomédicas estetas especializadas, garantindo ainda mais segurança aos pacientes.

Entre os procedimentos mais procurados, o Botox (toxina botulínica) continua sendo destaque por sua eficácia no tratamento de rugas e linhas de expressão. A técnica promove o relaxamento muscular, proporcionando uma aparência mais jovem e descansada, sem necessidade de afastamento das atividades diárias.

Outro procedimento bastante buscado é o preenchimento labial, que oferece volume, hidratação e melhora do contorno dos lábios. Segundo Andrezza, além do resultado imediato, o sucesso do procedimento depende diretamente dos cuidados no pós-atendimento, como evitar exposição ao calor, atividades físicas intensas e manipulação da região nas primeiras horas.

A queixa do chamado “bigode chinês” também permanece comum entre os pacientes. Nesses casos, o tratamento pode envolver uma combinação de técnicas, como preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação e tecnologias como o ultrassom microfocado, sempre de forma personalizada.

A harmonização facial segue em alta, mas com mudanças importantes no perfil dos pacientes. “Hoje, a busca é por resultados naturais, com menos exageros e mais foco na valorização da beleza individual. Não se trata mais de transformar o rosto, mas de realçar características com equilíbrio”, explica.

Além disso, procedimentos como bioestimuladores de colágeno e fios de sustentação vêm ganhando destaque por atuarem de forma mais estrutural no rejuvenescimento, estimulando o próprio organismo e promovendo resultados progressivos.

Na área de remoção de tatuagens, a tecnologia a laser tem sido a principal aliada. O processo, no entanto, exige paciência, já que o resultado ocorre de forma gradual, com múltiplas sessões e cuidados específicos durante todo o tratamento.

Para Andrezza, não existe uma idade ideal para iniciar procedimentos estéticos, mas sim uma avaliação individual de cada caso. “Não adianta começar cedo sem necessidade e nem tarde demais ignorando os sinais. O mais importante é entender o momento certo de cada paciente”, afirma.

O diferencial da clínica, segundo a profissional, está no atendimento humanizado e no planejamento personalizado. “Eu não trabalho com padrões prontos. Cada paciente é único, e o objetivo é valorizar a beleza de forma natural, com segurança e elegância”, destaca.

DESTAQUE

Endereços: Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1145 – sala 1206

Telefones: 11 95350-4665

Instagram: @andrezzaoliveirabeautyclinic