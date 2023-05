Tjama lança coleção para o outono

Esse é o momento em que as temperaturas começaram a cair no Brasil. Por conta disso, muitas tendências começaram aparecer nos guarda-roupas e nas ruas.

Pensando nisso, a Tjama lançou o blusão unissex soft Canelado intitulado Maple. Uma peça casual com modelagem anorak, que oferece conforto e mobilidade, além de ser mais quentinha, para as pessoas que não gostam de passar frio de jeito nenhum.

Ela possui gola alta, com abertura frontal em zíper contrastante, que abre até a altura do peito, auxiliando na vestibilidade e dando charme à peça. Além disso, conta com recorte na altura do tórax e bolso canguru frontal, para mais praticidade e conforto.

A coleção Maple também possui elástico na barra e nos punhos para melhor caimento, garantindo um shape mais ajustável em diferentes tipos de corpos.

O tecido é o grande diferencial dessa peça, pois foi feito em soft canelado, acompanhando a tendência do inverno que continua enaltecendo a cor vermelho marsala como uma das favoritas nas vitrines e passarelas.

Vale lembrar que as peças são alinhadas à modelagem esportiva utilitária que também está em alta, perfeita para as pessoas que querem se aconchegar com um bom livro ou assistir a um filme com sua família – ou por que não levar seu pet para passear?

“Como todas as roupas da nossa marca, a coleção Maple foi produzida em quantidade exclusiva e limitada, numa grade que veste do PP ao 5G, por isso, cada Blusão recebe uma tag numerada com a tiragem de peças produzida. É tão exclusivo que poderia ser colecionável”, conta Ligia Abravanel, Sócia Proprietária da Tjama estilista que assina a coleção da Tjama.

Já a Calça Maple tem modelagem reta, com bolsos cargo nas laterais além de bolsos faca pespontados que garante mais autonomia e fazem dela uma calça extremamente utilitária para guardar seus pertences. Na cintura, o elástico proporciona ajuste e conforto para diferentes estilos de corpos.

Seu caimento levemente estruturado possibilita uma ótima mobilidade em diferentes tipos de gêneros e corpos. As peças podem ser adquiridas através do site https://tjama.com/.