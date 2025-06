“Em Evidência”, com Paulo Saraiva

Paulo Saraiva | Médico cardiologista

Dedicado ao cuidado humanizado, o médico Paulo Eduardo da Costa Saraiva, 47, mantém há quatro anos seu próprio consultório, com foco especial na população idosa. Paulistano da Vila Matilde, mudou-se para Mogi aos dois anos. Cresceu na Vila Oliveira e lembra quando era seguro caminhar pelas ruas e ir a pé ao antigo Cine Avenida. A escolha pela medicina surgiu de forma marcante: aos oito anos viu o sofrimento do avô Argemiro, causado por um câncer em estágio avançado. “Eu ajudava o meu pai com os cuidados ao meu avô”, e afirma que aí nasceu o desejo de seguir a carreira. Formado em Medicina pela UMC, em 2007, concluiu residência em Cardiologia, na Beneficência Portuguesa em 2009. Mais tarde, decidiu ampliar sua atuação para a terceira idade e concluiu pós em Geriatria pela Universidade São Judas Tadeu. Hoje, é reconhecido pelo cuidado individualizado que oferece, aliando conhecimento técnico e sensibilidade ao lidar com pacientes de diferentes faixas etárias.

Dos 14 aos 16 anos, foi monitor e “tio da garotada” nas excursões da agência de turismo da família, a Educ Turismo. Aos 22, começou a dar plantões em hospitais de Mogi e, a partir daí, sem perder vínculo com nossa cidade, atendeu no PSF (Programa de Saúde da Família) em Santa Isabel, no Hospital Beneficência Portuguesa e na rede Prevent Senior, ambos na capital. Em 2011, como cardiologista, atuou em várias clínicas da cidade, assumiu a responsabilidade técnica da Clínica Única, em Jundiapeba, e da UPA do Rodeio. Há quatro anos, concretizou o sonho de abrir seu próprio consultório, onde atende como cardiologista e especialista em geriatria. Paulo mora na Vila da Prata com a esteticista Karen, com quem é casado há 18 anos e tem os filhos Maria Eduarda, 15, e Luigi, 12. A família costuma passar os fins de semana em um sítio no Cocuera, onde já moraram e ainda mantém a tradição de reunir os amigos. É ele que cozinha nos fins de semana e sua especialidade é a Moqueca Baiana, no fogão a lenha. Aliás, seu sonho de consumo é uma casa maior. Seu estilo é social e não dispensa um bom relógio. Sua cor é o vermelho e o perfume é “o que minha esposa escolhe”, diz sorrindo. Pisciano, define-se como prestativo em ajudar os outros, porém a ansiedade o torna acelerado demais. Frequenta academia, pratica natação e mantém uma rotina saudável. Está lendo O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e indica o filme Mãos Talentosas, com Cuba Gooding Jr. Das viagens, destaca a lua de mel em Aruba, no Caribe, e a Praia do Forte, na Bahia. Católico, frequenta a igreja do Socorro, o, filho de Maria Odila, 73, e Aroldo Saraiva, 74, aprendeu com os pais a importância da família na formação do caráter. Sua frase: “Acredite nos seus sonhos. Insista. Disseram que não era possível, mas segui em frente. Quando se começa com esforço e propósito, o difícil não é continuar, é parar”, da música Pescador de Ilusões, do grupo O Rappa.