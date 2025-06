Fique Sabendo | Edição 1396

… que, no dia 27, Mogi foi premiada pela Federação Paulista de Basketball, na Festa Melhores do Ano 2024. Destaque com o técnico Caio Bueris, por comandar o sub-12 masculino, e Vinícius Vidal, como melhor jogador. Parabéns!

…que neste sábado, dia 28, Guararema será palco de etapa do Rally Clássico – Estradeiros, em parceria com a rede Frango Assado. O evento é reconhecido pela Federação de Automobilismo de São Paulo como o Campeonato Paulista de Rally de Regularidade.





… que vai até o dia 6 de julho a 24ª Festa do Divino Espírito Santo de Brás Cubas, que tem como festeiros, Regiane e Rogério Francisco de Paula, e capitães de mastro, Íris e Carlos Eduardo da Silva Ananias.



…que, com muito pesar, me despeço hoje, dia 26, do colega de redação e amigo, o jornalista Paulo Quaresma, que por quase uma década foi o editor chefe do jornal A Semana. Veja matéria na pág. 3.