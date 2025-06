Empreendedora transforma delicadeza em negócio de sucesso com convites personalizados

Ateliê cria convites personalizados com identidade visual exclusiva

Criada durante a pandemia, em um momento de incertezas e reinvenção, a Trevik Convites é hoje um dos nomes mais promissores na área de papelaria personalizada e convites autorais. À frente do ateliê está Monik Santana Macedo, pedagoga de formação, que encontrou na criatividade e na delicadeza um novo caminho profissional. A empresa, fundada oficialmente em 2022, atende clientes de todo o Brasil — com destaque para Arujá, Mogi das Cruzes e São Paulo — oferecendo peças únicas e cheias de significado para eventos especiais.

O nome Trevik é carregado de simbolismo: vem da junção de “trevo”, que representa sorte e boas energias, com parte do nome da fundadora — “vik”, de Monik. Essa fusão já dá pistas sobre o propósito da marca: criar produtos que encantem e tragam boas memórias.

Monik começou a empreender aos 24 anos, após se formar em Pedagogia e ver as escolas fechadas durante a crise sanitária. A oportunidade de trabalhar com um tio, no ramo da papelaria, despertou sua paixão pelos detalhes e pelas possibilidades do design. Com cursos de especialização e dedicação ao aperfeiçoamento, ela decidiu abrir seu próprio negócio, focado em convites artesanais com identidade visual exclusiva.

A Trevik Convites oferece desde convites sofisticados para casamentos, aniversários e eventos corporativos, até menus, tags, cartões de agradecimento e “lágrimas de alegria”. Um dos diferenciais são os lacres de cera artesanais, feitos no próprio ateliê, além de técnicas refinadas como relevo seco e hot stamping. Mas o verdadeiro carro-chefe são os convites personalizados, desenvolvidos do zero para cada cliente.

“Cada convite é pensado como uma peça de memória afetiva. A gente traduz a essência do momento em papel”, destaca Monik. O atendimento é 100% on-line, mas a proximidade com os clientes é marca registrada da Trevik. Por meio de conversas detalhadas, curadoria de materiais e escuta ativa, a empresa transforma ideias em peças que emocionam e encantam.

Com atendimento personalizado via WhatsApp, entrega ágil e atenção aos mínimos detalhes, a Trevik se diferencia pelo cuidado e pela sensibilidade. E vem novidade por aí: já estão em andamento os planos para iniciar atendimentos presenciais na região, ampliando ainda mais o acesso aos serviços da marca.

Mais do que convites, a Trevik entrega experiências. Um convite para celebrar o afeto — com beleza, propósito e intenção.

DESTAQUE

WhatsApp: (11) 97887-6320

Instagram: @convitestrevik

Foto 1 – A Trevik Convites possui atendimento on-line para todo o Brasil

Foto 2 – Empresa diferencia a sua papelaria com peças que emocionam