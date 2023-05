Tjama lança coleção inspirada nos anos 90

Descolada e moderna, a Tjama lança mais uma queridinha entre os amantes de stickers. A modelagem mais soltinha combina perfeitamente com cada detalhe dessa peça, a gola e punho de ribana preta completam a estampa autoral descontraída e cheia de detalhes.

A peça tem recorte nos ombros, com acabamento em meia malha preta que traz um charme e um toque diferenciado para a modelagem clássica de moletom oversized.

Em tecido superconfortável, feito em algodão, elastano e poliéster tem toque suave e macio e bastante mobilidade para quem veste.

A Coleção Stickers chegou para alegrar os dias frios do outono e inverno com essa estampa que foi inspirada na moda dos anos 90, a Button Mania.

A Coleção é composta por três peças, confeccionadas em um tecido que já é sucesso na TJama, o moletom sport fleece. Ele é simplesmente perfeito, pois permite ao máximo conforto e liberdade de movimento, mantendo sua durabilidade e resistência ao longo do tempo sem perder a qualidade das estampas.

As estampas da TJama são criadas com exclusividade por designers próprios, buscando nas passarelas as tendências mundiais de moda que mais tem fit com os nossos pilares: conforto, estilo, liberdade, personalidade e cor!

“Inspirada na moda street dos anos 90, a estampa Stickers traz uma composição de elementos gráficos, em fundo preto, que parece quase uma colagem de Stickers onde desenhos como raios, skate, sol, corações, olhos etc., se misturam com palavras e pequenas frases formando um grande painel estampado, colorido e que transmite uma mensagem de jovialidade, modernidade e alegria”, explica Ligia Abravanel, Sócia da Tjama.

Calça com caimento reto, conta com cós em elástico embutido e cadarço na cor preta que contrasta com a peça – e permite que você ajuste de forma confortável a peça ao seu corpo. Ainda conta com bolsos faca pespontados nas laterais para que você possa guardar seus pertences.

Já o Moletom Gola Careca Stickers, é feito em corte tradicional que contrasta com a estampa moderna e divertida, esse moletom tem modelagem com gola careca, manga longa com punhos e barra do mesmo tecido. Uma peça coringa, esse moletom é o must have dessa coleção!