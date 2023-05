Tjama lança coleção inspirada em moda esportiva

Pensando no conforto em diversos momentos, a Tjama apresenta na coleção Reset a modernização da calça pantalona em tecido de moletom em algodão com elastano, que deixa a peça com caimento estruturado e ainda assim confortável.

Com caimento amplo, bolsos faca nas laterais e cós com elástico e cadarço que garantem ajuste perfeito à cintura. Essa calça é ideal para sair e praticar atividades ao ar livre. Além de todos esses detalhes pensados especialmente para compor a peça, a barra ainda conta com fendas nas laterais que dão ainda mais mobilidade a essa calça que é simplesmente maravilhosa.

Inspirada na moda esportiva, a Coleção Reset chega na TJama em tecido de moletom com elastano extremamente confortável, com modelagens versáteis para trazer positividade com um toque de design, cores e formas que combinam com esse estilo descontraído, que pode ser usado tanto em atividades físicas, quanto em um evento social mais informal, ou até mesmo para relaxar em casa.

A coleção é composta por quatro peças, confeccionadas em um tecido que já é sucesso há décadas nas principais marcas esportivas, o moletom. Ele é a escolha perfeita para essa coleção, pois possibilita o máximo de conforto e liberdade de movimento, mantendo sua durabilidade e resistência ao longo do tempo.

Vale lembrar que as estampas são criadas com exclusividade por designers próprios, que buscam nas passarelas as tendências mundiais de moda que mais tem fit com seus pilares: conforto, estilo, liberdade, personalidade e cor!

“Sempre que criamos uma coleção, pensamos em unir conforto e estilo, trazendo através das cores, mais alegria para o seu dia a dia. Com a Calça Pantalona Reset não é diferente, por isso ela é uma excelente opção para se ter no closet. Combinada com o Moletom Canguru Reset o conjunto dos sonhos está formado e você estará perfeita para sair: só colocar aquele tênis e partiu caminhada”, conta Ligia Abravanel, sócia da Tjama.

A Calça Jogger já é um clássico de sucesso na Tjama! Com barras ajustadas do próprio tecido, possui cós com elástico embutido e cadarço na cintura que permite melhor ajuste ao corpo. Ainda conta com bolsos faca pespontados nas laterais – que fazem com que a peça seja ainda mais prática para o cotidiano.

A Jaqueta Bomber Estampa Reset é super versátil e uma ótima opção para se ter no guarda-roupa. Com modelagem esportiva estilo college, ela possui zíper frontal e bolsos laterais que proporcional maior usabilidade no dia a dia.

Ainda conta com barra, gola e punhos contrastantes em ribana preta, que complementam a proposta esportiva que a combinação entre a modelagem e a estampa trazem para a peça.