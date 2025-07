Itaquá oferece oficinas gratuitas com o projeto Jardins Comestíveis

O projeto Jardins Comestíveis, que transformou o Parque Ecológico Mario do Canto, em Itaquaquecetuba, vai iniciar uma nova fase em julho. O jardim abrirá para a comunidade oficinas gratuitas, vivências ambientais e um curso inédito de ecogastronomia. A iniciativa une meio ambiente, alimentação saudável, cultura do cuidado e fortalecimento de vínculos com o território.

Voltado a jovens de 18 a 25 anos, o novo ciclo formativo conta com oficinas práticas de agroecologia conduzidas por “guardiãs” do jardim, que são mulheres da cidade formadas na primeira etapa do projeto e que hoje atuam como facilitadoras. As oficinas acontecem às quartas-feiras (3, 10, 17, 24 e 31 de julho), das 8h30 às 12h, no parque. Os interessados devem se inscrever no link (bit.ly/oficina_agroecologia).

“Acreditamos na força da juventude para liderar mudanças positivas. Ao oferecer essas oficinas, estamos contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente”, disse a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.

Além das oficinas, o público de todas as idades pode participar das vivências em agroecologia, que acontecem nos meses de julho e agosto. Com duração de 40 minutos, ocorrem sempre às terças-feiras, das 10h30 às 11h10, propondo uma experiência de conexão com a natureza, saberes da terra e práticas sustentáveis abertas a moradores, associações locais e grupos escolares. Inscrições pelo link (bit.ly/vivencia_agroecologia).

A nova fase do projeto também promove um curso inédito de ecogastronomia, com apoio do Instituto Bia Rabinovich, conectando os saberes agroflorestais às práticas de alimentação saudável, aproveitamento integral e geração de renda.

As aulas começaram no dia 10 de junho e seguem até 17 de julho, com encontros às terças, quartas e quintas-feiras. O curso selecionou 30 participantes entre mais de 150 inscritos e reserva três vagas por aula para.

“Ficamos felizes em apoiar iniciativas como o Jardins Comestíveis, que promove a educação ambiental e a sustentabilidade. Essa é uma oportunidade valiosa para que os jovens aprendam práticas que podem transformar suas vidas e o futuro da nossa cidade”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

O projeto Jardins Comestíveis é uma iniciativa da ONG Dia da Terra Brasil, com patrocínio da EDP, realização da Brazimage e apoio do governo estadual, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além da Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Educação.

Fotos: Aline Sabino

