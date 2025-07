Espetáculo de Dança acontece no sábado (5), no Patteo Urupema

Mostra trará bailarinos e dançarinos de diferentes faixas etárias, desde crianças a adultos de mais de 50 anos, e estilos diversos; apresentação será no Piso 3, com entrada gratuita

O Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, recebe neste sábado (5) o espetáculo de dança “Corpo em Sintonia”, com entrada gratuita para o público. O evento acontecerá no Piso 3, a partir das 16 horas. A atração é uma parceria do shopping com a Sintonia Escola de Dança.

A mostra “Corpo Em Sintonia” levará ao palco o que foi trabalhado com os alunos em sala de aula durante os primeiros meses desse ano, nos mais variados ritmos e estilos.

É um espetáculo que ressalta as individualidades das modalidades da escola: Jazz Dance, Balé Clássico, Danças Urbanas, Dança Contemporânea, K-pop Dance, Sapateado, Flamenco e também Teatro.

A mostra terá no palco bailarinos e dançarinos de diferentes faixas etárias, desde crianças a adultos de mais de 50 anos, com trabalhos autorais das professoras coreógrafas da escola e dos próprios alunos, que irão apresentar ao público todo o talento, a criatividade e o resultado de muita dedicação à arte.

O espetáculo começa a partir das 16 horas