Maison Complex abre as portas com desconto em tratamentos no mês de julho

Centro de beleza e de bem-estar lança ação promocional para tratamento capilar e estética corporal

O Maison Complex deu início às suas atividades em Mogi das Cruzes oferecendo serviços premium e um conceito sofisticado e inovador. Na estreia, o mais novo espaço de beleza, de estética e de bem-estar mogiano lançou ação promocional de 20% de desconto em tratamentos capilar e corporal durante todo o mês de julho.

Mais de 200 pessoas, incluindo formadores de opinião e autoridades, passaram pelo coquetel de abertura do Maison, na quarta-feira (25/6). Recepcionado pessoalmente pelos proprietários, os empresários Marcello Barbosa e Mary Oliveira, o público conheceu as instalações do centro de beleza, distribuídas nos 235 metros quadrados de um centenário casarão estrategicamente localizado na Vila Oliveira – rua Carmela Dutra, 303.

A dupla, aliás, chega à Mogi com um presente e tanto aos clientes. Até 31/7 (quinta-feira), tratamentos capilares (hidratação e reconstrução) e de estética corporal, que compreendem massagens modeladoras e protocolos de emagrecimento, podem ser contratados com 20% de desconto.

Os serviços na Maison Complex são diversificados e personalizados. Entre as opções estão corte de cabelo, visagismo, coloração, penteados, maquiagem, manicure e pedicure (incluindo unhas de fibra de vidro e de gel, blindagem e esmaltação) e podologia. No segmento de embelezamento do olhar, há extensão de cílios, micropigmentação e designer de sobrancelhas.

Na estética, os clientes têm à disposição drenagens corporal e facial; massagem modeladora, limpeza de pele com hidratação ou com peeling; microagulhamento facial; mesoterapia facial e papada; jato de plasma; ultrassom; depilação a laser; carboxiterapia e criolipólise (congelamento das células de gordura):

“Trouxemos para Mogi das Cruzes o que há de mais moderno no mercado, com direito a produtos de primeira linha, profissionais altamente gabaritados e técnicas avançadas no tratamento da beleza e de bem-estar dos nossos clientes”, pontua Mary, sobre o conceito pensado para o público mogiano.

Ao lado de Marcello, que também é jornalista, a visagista e coach do setor da Beleza há mais de 25 anos aposta em outros diferenciais em Mogi das Cruzes, como o SPA integrado com sistema “Day Use” (uso de um dia) e o “Dia da Noiva”.

O SPA está instalado em área diferenciada e reservada do Maison Complex e é ideal para quem quer desfrutar de uma experiência completa de relaxamento, que inclui hidromassagem com cromoterapia e aromaterapia. A ideia, segundo Barbosa, é proporcionar experiência únicas aos frequentadores:

“Acreditamos que este modelo de ‘Day Use’ será nosso carro-chefe, com a proposta de elevar a categoria de serviços de bem-estar em Mogi das Cruzes”.

Dia da Noiva

O Maison Complex tem pacotes exclusivos para o “Dia da Noiva”. No espaço, noivas e madrinhas passam por atendimento em ala também reservada e aconchegante, podendo fazer, no espaço, refeições selecionadas e massagem.

O salão funciona de terça-feira à sábado, das 9h às 19h. Pagamentos são aceitos em dinheiro, Pix ou cartão de débito e de crédito. Mais informações sobre os serviços e agendamentos pelo telefone (11) 99601-4449 (WhatsApp).

