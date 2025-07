Especialista aponta caminhos para blindar caixa das empresas na reforma tributária

Plínio Reis orienta gestores quanto à monetização de créditos e revisão de benefícios em meio à transição para o novo sistema de tributação que vem por ai

A proximidade da Reforma Tributária inaugura um novo capitulo para o ambiente empresarial brasileiro e traz um alerta urgente: o tempo para agir estrategicamente é agora. Plínio Reis, Tributarista especialização em tributação empresarial à frente da Bart Gestão Tributária, reforça que decisões tomadas nos próximos meses serão determinantes para a saúde financeira e a competitividade das companhias em um cenário tributário complexo. “O melhor momento para se preparar para uma tempestade, é antes da chuva começar”

Neste cenário, os próximos meses serão decisivos. Eles não dizem respeito apenas a mudanças na lei, mas a uma transformação operacional profunda, que vai testar a capacidade de adaptação e solidez de gestão de cada negócio. Quem se antecipa e planeja pode transformar créditos tributários hoje não aproveitados em liquidez real, enquanto ainda há tempo”, destaca Reis, referência no assunto.

Plínio tem orientado centenas de líderes empresariais quanto aos impactos da Reforma Tributária, principalmente na urgência de monetização de créditos acumulados de PIS, Cofins e ICMS, indicando oportunidades para converter esses ativos em caixa antes que as novas regras restrinjam, alterem ou até inviabilizem a utilização desses valores. O especialista alerta para riscos concretos de que créditos atualmente válidos percam valor ou se tornem inutilizáveis a partir do novo regime.

“O contribuinte que espera a transição alegando ser possível compensar IBS e CBS com saldos acumulados de PIS, Cofins e ICMS corre o risco de ser surpreendido por restrições severas na homologação dos créditos. Já quem age com inteligência e busca monetizar seus saldos hoje, com a legislação já conhecida e funciona, fortalece seu capital de giro e entra na nova era tributária em posição de vantagem”, explica.

Além da monetização de créditos, Plínio aconselha a revisão imediata de todos os benefícios fiscais vigentes. “Muitos incentivos em vigor hoje serão extintos, principalmente de ICMS. Estamos em uma corrida silenciosa na qual benefícios que ainda proporcionam vantagem competitiva agora possuem data de validade curta”, enfatiza.

A mensagem central é clara: a reforma não é um movimento futuro ela já começou e está acontecendo nos bastidores, quem não iniciou um estudo já está atrasado. As empresas que encaram esse momento com estratégia e visão ampliada não apenas suavizam o impacto da transição, mas se posicionam para conquistar novas oportunidades.

Sobre Plínio Reis:

Plínio Reis é tributarista empresarial, idealizador do Simulador Oficial da Reforma Tributária, estrategista e heaf of tax na bart Gestão Tributária, escritório com atuação nacional reconhecido pelo uso de tecnologia própria, visão multidisciplinar e soluções inovadoras em projetos de Compliance, Auditoria e Planejamento Tributário.

O especialista alerta sobre riscos concretos a partir do novo regime