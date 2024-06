Suzano Shopping vence Prêmio Abrasce 2024

Empreendimento suzanense, sob gestão da HBR Realty, faturou troféu na maior premiação do setor no País e América Latina pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, o Suzano Shopping, empreendimento sob gestão da HBR Realty, venceu o “Prêmio Abrasce”, realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers, com o troféu de bronze com o projeto “1ª Cãominhada de Suzano”, na categoria “Campanhas Institucionais”.

A premiação, considerada o “Oscar” do setor, é a maior do Brasil e da América Latina, em reconhecimento ao compromisso dos shoppings em projetos inovadores e inspiradores, e uma celebração da criatividade.

O superintendente do empreendimento, Diego Nóbrega, recebeu o troféu, acompanhado de integrantes da equipe, durante a cerimônia na noite de quarta-feira (26/6), no Expo Center Norte, em São Paulo.

“Este prêmio vem como reconhecimento aos esforços do shopping no compromisso de evoluir com excelência em suas ações, gerar valor aos empreendedores e lojistas e agir de forma socialmente responsável como agente de transformação para o bem-estar da comunidade. Importante destacar ainda o talento e a dedicação do time do Suzano Shopping e agradecer à gestora HBR Realty, pelo apoio e confiança, e à Abrasce, pela iniciativa”, destacou Diego Nóbrega.

“Uma conquista como essa nos motiva a continuar buscando soluções cada vez mais criativas e inovadoras para oferecer experiências positivas e memoráveis aos nossos visitantes, clientes e parceiros”, completou Filipe Medeiros, gerente de Marketing.

O “Prêmio Abrasce” é uma realização da Associação Brasileira de Shopping Centers com o objetivo de valorizar projetos inovadores desenvolvidos por shoppings de todo o país. Em 2024, foram 587 cases inscritos e 241 selecionados como finalistas, em seis categorias, com premiação para os três melhores de cada (ouro, prata e bronze).

O projeto “1ª Cãominhada de Suzano”, vencedor do prêmio, foi realizado pelo shopping em dezembro do ano passado, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Suzano. Tutores e pets caminharam por aproximadamente 2 km, do Suzano Shopping até o Parque Municipal “Max Feffer”.

A ação, além de oferecer oportunidade para os pets se exercitarem e se divertirem ao ar livre, promoveu a integração entre as famílias, que puderam compartilhar momentos de alegria durante o passeio, e valorizou a promoção do bem-estar animal e do convívio saudável entre tutores e pets.

Além do projeto premiado, o Suzano Shopping concorreu como finalista com outras três ações desenvolvidas: “Natal em Libras – cultivando a magia e gerando inclusão”, na categoria “Ações Sociais”; “Loja Solidária – Pedacinho do Bem”, em “Campanhas Institucionais”; e “23 Anos do Suzano Shopping – R$ 23 ou um presente da caixa misteriosa”, em “Eventos e Promoções”.

Este é o segundo prêmio conquistado pelo empreendimento suzanense. Em 2023, o Suzano Shopping faturou o troféu de bronze com o projeto “Café com Memórias”, na categoria “Ações de Natal”.

ABF Franchising Expo

O Suzano Shopping também participa da ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo, no Expo Center Norte, até sábado (29/6). O empreendimento leva para a feira, que tem a participação de mais de 400 marcas expositoras, seu grande potencial para atração de investidores, com a expectativa de agregar maior qualidade e valor ao atual mix de operações.