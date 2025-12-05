Suzano atinge marca histórica de eficiência no abastecimento



Cidade registrou apenas 0,88% de desperdício

Suzano consolidou-se como referência nacional em eficiência no abastecimento de água. O Estudo de Perdas de Água 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil com apoio da GO Associados, apontou o município como a cidade com o menor índice de desperdício entre os cem maiores municípios brasileiros. Com apenas 0,88% de perdas na distribuição, segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) 2023, Suzano superou de forma expressiva a média nacional, estimada em 40,31%.

O desempenho é resultado de um conjunto de obras e investimentos realizados pela Prefeitura de Suzano, em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Nos últimos anos, a cidade ampliou e modernizou a rede de água e esgoto em diversos bairros. No distrito de Palmeiras, por exemplo, 281 novas ligações foram instaladas em outubro, beneficiando cerca de 1,2 mil moradores. Medidas semelhantes foram executadas no Jardim Brasil II, que recebeu dois mil metros de tubulação e 249 ligações domiciliares em setembro, garantindo abastecimento regular para quase mil famílias.

Atualmente, Suzano possui 97,4% de atendimento de água e 91,3% de cobertura de esgoto. Até 2029, o município conta com investimentos previstos de aproximadamente R$ 598 milhões para universalizar a coleta e o tratamento de esgoto. O pacote inclui 90 quilômetros de rede coletora, 38 estações elevatórias, linhas de recalque e coletores tronco, estruturas que reduzem vazamentos, infiltrações e ligações irregulares — fatores diretamente relacionados aos índices de perdas.

Outro avanço importante foi a conclusão, em 2022, do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMDMAP), que reorganizou diretrizes de manejo urbano e garantiu maior estabilidade operacional do sistema de abastecimento.

As ações de educação ambiental também têm contribuído para fortalecer a conscientização da população. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, estudantes da E.M. Antônio Carlos Mayer visitaram a Estação de Tratamento de Água Taiaçupeba (ETA), no Jardim Aeródromo Internacional. A atividade proporcionou contato direto com o processo de purificação da água e reforçou a importância do consumo consciente.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a liderança nacional é reflexo do compromisso da administração em manter padrões elevados de eficiência: “Trabalhar com perdas abaixo de 1% é algo raramente visto no Brasil e coloca Suzano em um patamar de referência. Seguiremos investindo em tecnologia, monitoramento e manutenção para garantir que esse índice permaneça entre os melhores do País”.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o resultado evidencia planejamento e responsabilidade. “Esse reconhecimento orgulha todos nós. Suzano mostra que é possível trabalhar com seriedade, planejamento e foco no bem-estar das famílias. O saneamento básico é qualidade de vida, saúde pública e sustentabilidade. Ser líder nacional demonstra que nossas escolhas estão alinhadas ao futuro da cidade”, declarou.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano)

