Sub-13 do Mogi Basquete encerra temporada histórica com título invicto no Paulista Série Ouro

Mogi das Cruzes vive um momento de orgulho no basquete nacional com a base do time sub-13. A temporada de 2025 entrou para a história da cidade: após conquistar o campeonato Liberty Cup, em Arujá, enfrentando clubes de todo o país, a equipe se consagrou invicta no Campeonato Paulista Série Ouro, um feito inédito para todas as categorias do basquete local.

O campeonato começou em março e se estendeu até 30 de novembro, com o sub-13 disputando 31 partidas contra 20 equipes, incluindo Círculo Militar SP, Paulistano, Pinheiros, São Paulo F.C., Corinthians, São José Basketball, Bauru Basket e Alphaville. O quadrangular final, realizado em Mogi, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, confirmou a supremacia da equipe: no dia 28, venceu o São José por 62 a 33; no sábado (29), superou o Corinthians por 69 a 61; e no domingo (30), bateu o São Paulo por 52 a 42, garantindo o título invicto.

Sob o comando do técnico Caio Bueris, que atua no basquete há 22 anos, e do preparador físico Matheus Godoy, o time destacou-se pelo melhor ataque e a melhor defesa da competição. O São José ficou com o vice-campeonato e o São Paulo conquistou o bronze. Além da vitória coletiva, o Mogi Basquete brilhou nas premiações individuais: Caio Bueris foi eleito melhor técnico; Vinicius Vidal recebeu o prêmio de melhor defensor; Igor William e Igor Peral integraram o quinteto ideal; e Bernardo Malosso foi o cestinha.

A equipe sub-13 também já havia conquistado o Metropolitano e o Estadual em 2024, consolidando-se como uma das gerações mais vencedoras do basquete paulista.

“Esses meninos são sensacionais. Conseguiram entender os verdadeiros valores que tentamos passar no esporte: disciplina, perseverança e resiliência. Os pais deram apoio e liberdade para o trabalho, e o resultado é incrível”, disse Caio Bueris, emocionado. Sobre o título e a premiação de melhor técnico, completou: “O que levou à vitória foi o talento, mas também a humildade e a perseverança deles. Ser eleito melhor técnico é legal, mas jamais trocaria a conquista deles por qualquer prêmio. Dirigir esses meninos é uma experiência única; a confiança que eles depositam em você não se compra”.

A equipe sub-13 do Mogi Basquete é composta por: Adrian de Morais, Arthur Braga, Bernardo Malosso, Daniel de Deus, Davi Godoi, Gabriel Sousa, Henry Furlan, Iago da Paz, Igor Peral, Igor William, João Nepomuceno, Samuel Antunes, Vinícius Salvarani Jr., Vinicius Meves e Vinicius Vidal.

Com talento, dedicação e união, os meninos do sub-13 escreveram um capítulo memorável no esporte mogiano, deixando claro que Mogi das Cruzes é referência no basquete juvenil e inspiração para futuras gerações.



Crédito: Federados

Sub-13 do Mogi Basquete celebra título invicto no Campeonato Paulista Série Ouro 2025, em festa no Ginásio Municipal Hugo Ramos