Sponta Pizza & Bar lança campanha de confraternizações para 2025

Rodízio completo de pizzas é oferecido com valor promocional

O Sponta Pizza & Bar lançou sua campanha de confraternizações para 2025 com o objetivo de apresentar o espaço como opção para empresas, famílias e grupos de amigos. A ação é voltada a todos os públicos, porém o rodízio de pizzas funciona exclusivamente com reserva antecipada para grupos, que deve ser feita com no mínimo dez dias de antecedência.

“Com dez dias de antecedência, conseguimos atender os clientes da maneira como eles esperam, oferecendo uma experiência única”, conta Luciana Barrak, gerente geral.

Pensando no conforto e comodidade, o Sponta atende três grupos simultaneamente, conforme a quantidade de pessoas.

Para os interessados em apreciarem o ambiente e fazerem a sua festa, o Sponta está com valor promocional de R$99 por pessoa, válido até o dia 30 de janeiro de 2026. O local conta com estacionamento terceirizado e estrutura para apresentações, música ao vivo ou DJ.

Ainda de acordo com Luciana Barrak, o principal diferencial do Sponta é a pizza Neo Napolitana, preparada com fermentação natural, de fácil digestão e baixo índice glicemico, sendo muito procurada pelos clientes. “A leveza e o paladar são inigualáveis”, comenta.

O Sponta é um ambiente acolhedor e nesta época acontecem as reservas antecipadas, portanto é interessante garantir, pois as vagas são limitadas. Para isso, as reservas podem ser feitas de forma presencial, por telefone ou pelo e-mail abaixo descrito.

Para a aquipe do Sponta, este mês de dezembro é ideal para planejar a confraternização das empresas, reunindo um ambiente acolhedor, pizzas de qualidade e atendimento personalizado. “Cada detalhe é pensado para que a celebração seja saborosa, divertida e inesquecível”, finaliza Luciana.

DESTAQUE

Sponta Pizza & Bar

Endereço: Av. Narciso Yague Guimaraes, 372 – Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 2813-3800

E-mail: h7823-re@accor.com

