Rua Salvador Cabral ficará interditada até segunda para obras de esgoto

Neste fim de semana, o Semae dará continuidade às obras de interligação de coletores de esgoto na rua Salvador Cabral. A via, que faz a ligação entre a região do Mogilar e a Vila Industrial, ficará interditada das 7h de sábado (29/04) às 17h de segunda-feira (01/05), no trecho entre as ruas Cabo Diogo Oliver e Afonso Pena. No período de intervenção, será permitido somente o trânsito local (para quem mora ou trabalha no trecho interditado), com acesso pelas ruas Engenheiro Gualberto e Brasílio Marques.

Assim como ocorreu na semana passada, durante as obras a alternativa de acesso à região, neste fim de semana, tanto para motoristas que trafegarem pela rua Cabo Diogo, quanto pela Ricardo Vilela, será a avenida Governador Adhemar de Barros e as ruas Presidente Campos Salles e Engenheiro Gualberto.