Pró-Divino terá o próprio cultivo de abóbora

Um dos doces mais típicos da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, o de abóbora, é o que também demanda mais matéria-prima. Por esta razão, a Associação Pró-Festa do Divino, em parceria com o Sítio Verona, na Estrada da Moralogia, em Mogi das Cruzes, se uniram para o projeto de sustentabilidade “Divina Abóbora”.

As mudas já estão prontas, assim como a terra já está adubada. Aproximadamente, serão plantadas 700 mudas, neste sábado (30), no sítio, de propriedade de Anderson Nunes Alvarenga, localizada na Serra do Itapeti. Ele cede uma ampla área.

A expectativa é que sejam colhidas algo em torno de seis a sete toneladas de abóbora. O plantio será feito neste sábado (30). A saída está prevista para às 8 horas, na Associação Pró-Festa do Divino (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232), no Mogilar.