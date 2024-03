Prêmio Mulher Empreendedora será no dia 26 de março

O protagonismo feminino é destaque no 23° Prêmio Mulher Empreendedora do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC-Consef) da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). Nesta edição, o evento que celebra o mês das mulheres será no dia 26 de março e homenageará seis empresárias mogianas.

O Mulher Empreendedora é uma das mais tradicionais premiações do setor empresarial do Alto Tietê. Todos os anos são homenageadas mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação. O prêmio é concedido pelo CMEC-Consef, um dos mais tradicionais conselhos femininos do Brasil e de São Paulo.

Para a superintendente do CMEC-Consef, Celu Campolino, o prêmio é uma maneira de reconhecer o trabalho, sucesso e resiliência das empreendedoras. “Março é o mês dedicado às mulheres, por isso há mais de 20 anos escolhemos a data para homenagear as empresárias que se dedicam aos seus negócios e são peças fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia”, reforçou.

Dados mostram que 52% dos negócios da região são de empresárias ou têm mulheres à sua frente. As empreendedoras deste ano foram escolhidas pelo CMEC-Consef por serem cases de sucesso, além de inspiração para outras mulheres. Os nomes das homenageadas serão revelados durante um café da manhã agendado para a primeira quinzena de março, na sede da ACMC.

O Prêmio Mulher Empreendedora reunirá 200 convidados entre homenageadas, diretoras do CMEC-Consef e da ACMC, além de convidados e autoridades. O evento será às 19 horas, no Privê do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Informações sobre convites e premiação estão disponíveis pelo telefone 4728-4314.