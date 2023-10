COI integra ações das Polícias e unifica monitoramento da cidade

O prefeito Caio Cunha entregou, neste sábado (30/09), o Centro de Operações Integradas (COI), construído na avenida Engenheiro Miguel Gemma, no Socorro. A estrutura reúne equipamentos de monitoramento da cidade e de tecnologia em segurança pública, além de integrar as ações da Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Civil.

“O COI vai ter o papel de ser base para conectar as operações das forças de segurança em Mogi das Cruzes, com uma estrutura tecnológica de ponta, para trazer inteligência e conexão de dados para o combate ao crime”, destacou Caio Cunha.

O prefeito lembrou ainda que a administração municipal vem investindo em equipamentos de tecnologia no município, como câmeras com OCR para leitura de placas na barreira eletrônica, que ficam nas entradas e saídas da cidade, sistema para reconhecimento facial, entre outras ações.

O COI tem investimento de cerca de R$ 30 milhões, incluindo a construção, estrutura tecnológica e equipamentos para o funcionamento. Estão reunidas na estrutura, as imagens das câmeras de monitoramento e da muralha eletrônica, com câmeras nas entradas e saídas da cidade. O monitoramento será feito na nova Central de Monitoramento, com equipamentos mais modernos e estrutura adequada, contando com analíticos que funcionam com aplicação de inteligência artificial para análise de dados das informações e imagens produzidas pelo sistema. A Central de Monitoramento de Totens, que funcionava no prédio da Prefeitura, também está sendo transferida para o COI.

A estrutura do COI também contará com o setor de Inteligência da GCM, para análise de dados e produção de conhecimento para melhor decisão do gestor público.

O COI funcionará junto à nova base da Guarda Municipal para atendimento da população, pelo telefone 153. Com isso, os dois extremos da cidade terão estruturas para garantir um atendimento ágil para a população: Base GCM/COI (Região Leste) e Base GCM/Grupamento Especializado Jundiapeba (Região Oeste).