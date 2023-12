Prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes é eleito presidente do CONDEMAT

O prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, é o presidente eleito do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT). Por unanimidade, ao longo de 2024 ele comandará o maior consórcio da Região Metropolitana de São Paulo, que abriga mais de três milhões de habitantes, o segundo contingente populacional do Estado, perdendo apenas para a Capital.

Além de ser a primeira vez que um administrador de Salesópolis assume a cadeira da presidência, Gomes será o primeiro prefeito de uma cidade com menos de 20 mil habitantes a assumir a condução do consórcio. “Nas metas para 2024 temos de dar sequência aos projetos, fortalecer os serviços existentes, intensificar a articulação com os governos e lançar novas ações, que fomentem o desenvolvimento econômico”, destacou.

Vanderlon Gomes será empossado no cargo em 2 de janeiro como o 10º prefeito eleito para a presidência do CONDEMAT. Com ele, tomam posse o vice-presidente, Rodrigo Ashiuchi, prefeito de Suzano; o primeiro tesoureiro, José Luiz Eroles Freire, prefeito de Guararema; o segundo tesoureiro, Elzo Elias de Souza, prefeito de Igaratá; e o secretário Luís Camargo, prefeito de Arujá.

Já o prefeito de Guarulhos, Guti, presidirá o Conselho Fiscal, com apoio dos membros Carlos Alberto Taino Junior, de Biritiba Mirim, Priscila Gambale, de Ferraz de Vasconcelos, Walid Ali Hamid, de Mairiporã, e Adriano Levorin, de Santa Branca. Os demais prefeitos integram o Conselho dos Prefeitos.

O atual presidente Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, ressaltou a importância do consórcio que, mesmo com uma equipe enxuta, desenvolve uma série de serviços e programas que apoiam os municípios. E falou sobre o consenso dos consorciados de ter uma chapa única.

“Essa eleição, mais uma vez, mostra a harmonia de todos os prefeitos. Tivemos grandes avanços ao longo desse ano. Nessa gestão conseguimos, por exemplo, captar cerca de R$ 8,5 milhões para nossa região junto ao Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Para o próximo ano teremos um orçamento 58% maior, muito por causa dessas captações de recursos. Com esse valor será possível fazer todas as entregas programadas, além das iniciativas projetadas pelo prefeito Vanderlon”, disse.

Na lista de prioridades da nova gestão está a implantação da Rota Caipira, a atração de novas cidades ao consórcio, a implantação do Serviço de Inspeção Municipal, e outras iniciativas que fomentem o desenvolvimento econômico.

Atualmente, o consórcio que é reconhecido pela sua atuação e representatividade, possui mais de 10 parcerias e acordos de cooperação técnica vigentes em diversas áreas, como saúde, turismo, arquitetura e engenharia, educação e sustentabilidade. Entre as ações, os setores de saúde e a assistência social desempenham um importante papel. Além do convênio que mantém com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), o CONDEMAT responde por cinco Residências Terapêuticas, um Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência, uma Residência Inclusiva e uma República para Jovens.

Por estar inserida em uma área de mananciais e ser endereço do Cinturão Verde de São Paulo, a sustentabilidade é prioridade do CONDEMAT, que conta com uma Usina de Resíduos da Construção Civil e é o consórcio que mais habilitou projetos junto ao Fehidro. O Estudo da Disponibilidade Hídrica para Agricultura, que teve um investimento de R$ 1,5 milhão, está em sua fase final e agora, o CONDEMAT acaba de assinar dois contratos na ordem de R$ 8,3 milhões que serão destinados para a elaboração do Plano Regional de Drenagem e realização da Capacitação de Boas Práticas Agrícolas.