Prefeita Mara Bertaiolli vistoria novas ambulâncias do Samu

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, realizou na segunda-feira (20) uma vistoria nas quatro novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o evento, também anunciou o tenente-coronel Reinaldo de Almeida do Nascimento como novo presidente do Consórcio Regional do Samu (Cresamu).

Em consoante a isto, a prefeita validou o Samu, que tem um papel essencial no atendimento de urgência e emergência, realizando cerca de quatro mil atendimentos mensais no município, abrangendo casos clínicos, cirúrgicos, traumáticos, obstétricos e psiquiátricos. Os novos veículos foram doados pelo Ministério da Saúde no fim do ano passado, mas só agora entraram em operação após a resolução de pendências de emplacamento e documentação pela administração municipal.

As novas viaturas substituem modelos de 2017, que agora fazem parte da reserva técnica do Samu. Além de modernizar a frota, a renovação também reduz custos com manutenção, garantindo mais eficiência no atendimento à população.

Mogi das Cruzes integra o Consórcio Regional do Samu, que atende também os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel. O serviço segue as diretrizes do Ministério da Saúde e opera 24 horas por dia, com equipes formadas por condutores de ambulância, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos.

O novo presidente do Cresamu, tenente-coronel Reinaldo de Almeida do Nascimento, tem 30 anos de experiência no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Ele é formado em Direito, Engenharia Civil, Ciências Policiais e Segurança Pública, além de possuir especializações em Direito Penal Militar, Engenharia de Segurança do Trabalho e Salvamento Terrestre. O oficial também realizou cursos de atendimento a grandes emergências, salvamento veicular na Alemanha e combate a incêndios e buscas em matas.

Prefeita Mara Bertaiolli durante a vistoria das novas ambulâncias do Samu na manhã do dia 20