Patteo Urupema comemora o Dia da Mulher com aula de zumba e serviços de beleza

A celebração do Dia Internacional da Mulher no Patteo Urupema Shopping será especial para o público feminino nesta semana. O empreendimento programou ações especiais voltadas à qualidade de vida, ao bem estar e à beleza. Aula de zumba, sorteio, mini palestra, serviços como trança, massagem e design de sobrancelhas estão vão agradar em cheio à mulherada.

Nesta quarta-feira, dia 6, acontece mais uma edição do projeto Urupema em Ritmo, a partir das 9h. Dessa vez, porém, a programação é especial: além de aula gratuita de dança, haverá sorteio e uma mini palestra sobre mudança de hábitos para uma vida melhor.

O projeto Urupema em Ritmo acontece todas as quartas de manhã, no Piso 3 do shopping. Podem participar mulheres a partir dos 30 anos. Thiago Sobral, profissional de Educação Física, comanda as atividades, que começam com aquecimento; na sequência, movimentos de zumba; e, no final, uma sessão de relaxamento.

Para participar, basta comparecer com traje de ginástica e, como inscrição, doar leite em pó integral em lata ou pacote. As doações serão encaminhadas à Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”.

Na sexta-feira, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, o Patteo Urupema Shopping e o Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria, vão promover uma ação especial. Nesse dia, no shopping, 15 alunas de cursos profissionalizantes prestarão serviços de estética e bem-estar a baixo custo e ainda associado à causa social.

Serão cinco profissionais prestando o serviço de tranças nagô, cinco ofertando massagem e outras cinco fazendo design de sobrancelhas. Os serviços, que seriam ofertados por R$ 20, sairão pela metade do preço para quem fizer a doação de um pacote de absorvente. Toda a arrecadação vai para a campanha Tia Chica, que oferece dignidade menstrual para pessoas em situação de vulnerabilidade.

As profissionais ficarão no shopping das 14h às 20h, no Piso 3, e qualquer visitante que estiver no centro de compras poderá usufruir do serviço, bem como contribuir com a campanha Tia Chica, mediante a doação de um pacote de absorvente.