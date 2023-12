Parada das Luzes acontece nesta 4ª feira no centro de Mogi

Um desfile natalino com atores, bailarinos, artistas circenses e ginastas levará a magia do Natal para a região central da cidade nesta quarta-feira (20/12), às 20 horas. Esta é a Parada das Luzes, uma das principais atrações do Mogi das Luzes – Natal 2023, programação que marca as festividades natalinas na cidade, realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura.

Personagens, como fadas, duendes, reis e rainhas, príncipes e princesas, anjos natalinos, além do próprio Papai Noel, irão alegrar adultos, jovens e crianças. Os figurinos são feitos com centenas de leds, proporcionando um festival de luzes e cores.

O espetáculo natalino, da Valentina Produções, irá passar pelo Largo do Carmo, Rua José Bonifácio, Rua Padre João, Rua Paulo Frontin e Largo do Rosário; com encerramento e dispersão na Praça Oswaldo Cruz. Para a passagem da parada, o trânsito na Rua José Bonifácio estará interditado das 20 até aproximadamente às 20h20.

A Parada das Luzes nasceu em 2004, na Alemanha, e desde então, leva alegria e encantamento por onde passa. A Valentina Produções apresenta ao público brasileiro este espetáculo cheio de magia, desde o ano de 2017, atingindo um público de mais de 200 mil pessoas.

Mogi das Luzes – Natal 2023

A programação do Mogi das Luzes – Natal 2023 oferece atividades culturais gratuitas que vão até o próximo sábado (23). Na quinta-feira (21/12), às 19h, as atrações serão a Banda Blues Airlines no Centro Cultural de Mogi das Cruzes e o Grupo de Sopro & Metais da Sinfônica Mogi, que irá se apresentar no Largo do Rosário. Às 20h, o largo receberá o Trio de Chorinho Sr. Eurico.

No dia 22 (sexta-feira), às 19h acontecerá o Noites de Mistério – Especial de Natal, no Centro Histórico e a apresentação do Coral Fênix com a maestrina Fernanda Assis no Largo do Rosário. A Banda Big Choice estará no largo a partir das 20h. No sábado (23/12), a programação terá Trálálá pra Brincar às 10h, Fer do Cavaco às 12h30 e a Banda NoDrive às 15h.

Confira aqui toda a programação do Mogi das Luzes – Natal 2023:

https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-cultura/noticia/mogi-das-luzes-natal-2023-anuncia-programacao-com-destaques-para-valorizacao-da-cultura-e-comercio-local