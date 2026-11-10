Papai Noel dos Correios visita agência em Mogi nesta quarta (11)

Ação visa divulgar campanha que acontece em todo o País há 37 anos; veja como participar

O Papai Noel dos Correios estará em Mogi das Cruzes, às 11h, nesta quarta-feira (11), na Agência Central em Mogi das Cruzes. Na ocasião, crianças, padrinhos e madrinhas também participarão do encontro com o Bom Velhinho, para divulgar a 37ª edição da maior ação de Natal do Brasil, a campanha Papai Noel dos Correios.

A ação disponibiliza cartas, para adoção, com pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública, até o 5º ano do ensino fundamental, e de instituições parceiras como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social também estão disponíveis.

Como participar

Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php) e seguir as instruções. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de postagem indicado no blog.

Na região metropolitana de São Paulo, serão recebidas cartinhas até o dia 13/11 e as adoções poderão ser feitas até o dia 15/12. As datas de início e fim do período de adoção variam por Estado. Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.

Serviço:

Visita Papai Noel dos Correios em Mogi das Cruzes

Local: Agência Central de Mogi das Cruzes

Dia: quarta-feira, 11/11

Endereço: R. Dr. Ricardo Vilela, 300, Centro, Mogi das Cruzes (SP)

Horário: 11h