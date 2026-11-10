A Semana

Ir para Página Inicial
ANUNCIE
Menu


Médico do Imot participa de treinamento na Itália sobre cirurgias de quadril

Ortopedista Ricardo Mercaldi esteve em Verona para aperfeiçoar técnicas já utilizadas no instituto e conhecer novas tecnologias em próteses articulares

O médico ortopedista Ricardo Mercaldi, do Imot, participou de uma programação de atualização profissional na Itália, voltada às inovações em próteses de quadril e ao aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas. A agenda incluiu uma visita à fábrica da Enovis, na região de Udine, e um treinamento prático em laboratório anatômico, na cidade de Verona.

Na unidade de produção da Enovis, empresa norte-americana de tecnologia médica, o ortopedista conheceu os processos de fabricação e as tecnologias empregadas no desenvolvimento de implantes utilizados em cirurgias de substituição de articulações. Já em Verona, Mercaldi participou de um treinamento prático em laboratório anatômico, utilizando peças humanas doadas à ciência para o aperfeiçoamento de procedimentos cirúrgicos. A atividade permitiu aprofundar conhecimentos sobre técnicas de colocação de próteses de quadril, além de conhecer novos materiais e instrumentos utilizados nessas operações.

Para Ricardo Mercaldi, a experiência na Itália, ocorrida em outubro, também permitiu acompanhar a evolução dos materiais utilizados nas próteses e trocar conhecimentos sobre procedimentos já realizados no Brasil:

“O treinamento foi uma oportunidade de conhecer as atualizações dos implantes e aperfeiçoar técnicas cirúrgicas, incluindo a via anterior do quadril, que já utilizamos no Imot. Esse contato com diferentes experiências contribui para a atualização dos procedimentos que oferecemos aos pacientes”, comentou o especialista do Imot.

A via anterior do quadril é uma técnica utilizada em cirurgias de colocação de prótese e já integra a prática cirúrgica do Imot. Diferentemente de outras abordagens, como explica o ortopedista, o acesso à articulação é realizado pela parte da frente do quadril, utilizando espaços entre os músculos, o que pode reduzir a necessidade de cortar essas estruturas durante a operação.

Segundo Mercaldi, estudos médicos associam a técnica a benefícios como menor dor no período inicial após a cirurgia e recuperação funcional mais rápida em determinados pacientes. No entanto, sua indicação depende de avaliação individual, considerando as condições clínicas e as características de cada caso.

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Comente abaixo

Foto de Redação

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Últimas