Médico do Imot participa de treinamento na Itália sobre cirurgias de quadril

Ortopedista Ricardo Mercaldi esteve em Verona para aperfeiçoar técnicas já utilizadas no instituto e conhecer novas tecnologias em próteses articulares

O médico ortopedista Ricardo Mercaldi, do Imot, participou de uma programação de atualização profissional na Itália, voltada às inovações em próteses de quadril e ao aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas. A agenda incluiu uma visita à fábrica da Enovis, na região de Udine, e um treinamento prático em laboratório anatômico, na cidade de Verona.

Na unidade de produção da Enovis, empresa norte-americana de tecnologia médica, o ortopedista conheceu os processos de fabricação e as tecnologias empregadas no desenvolvimento de implantes utilizados em cirurgias de substituição de articulações. Já em Verona, Mercaldi participou de um treinamento prático em laboratório anatômico, utilizando peças humanas doadas à ciência para o aperfeiçoamento de procedimentos cirúrgicos. A atividade permitiu aprofundar conhecimentos sobre técnicas de colocação de próteses de quadril, além de conhecer novos materiais e instrumentos utilizados nessas operações.

Para Ricardo Mercaldi, a experiência na Itália, ocorrida em outubro, também permitiu acompanhar a evolução dos materiais utilizados nas próteses e trocar conhecimentos sobre procedimentos já realizados no Brasil:

“O treinamento foi uma oportunidade de conhecer as atualizações dos implantes e aperfeiçoar técnicas cirúrgicas, incluindo a via anterior do quadril, que já utilizamos no Imot. Esse contato com diferentes experiências contribui para a atualização dos procedimentos que oferecemos aos pacientes”, comentou o especialista do Imot.

A via anterior do quadril é uma técnica utilizada em cirurgias de colocação de prótese e já integra a prática cirúrgica do Imot. Diferentemente de outras abordagens, como explica o ortopedista, o acesso à articulação é realizado pela parte da frente do quadril, utilizando espaços entre os músculos, o que pode reduzir a necessidade de cortar essas estruturas durante a operação.

Segundo Mercaldi, estudos médicos associam a técnica a benefícios como menor dor no período inicial após a cirurgia e recuperação funcional mais rápida em determinados pacientes. No entanto, sua indicação depende de avaliação individual, considerando as condições clínicas e as características de cada caso.