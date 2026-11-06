Papai Noel chega ao Suzano Shopping domingo (8) com espetáculo, coral e parada natalina

Empreendimento inaugura temporada natalina com programação gratuita repleta de atrações para as crianças e as famílias

O Suzano Shopping dá início à temporada natalina no domingo (8) com um dos momentos mais esperados da época: a chegada do Papai Noel. A recepção festiva de boas-vindas ao Bom Velhinho, incluindo a inauguração da decoração especial do centro de compras e lazer, promete emocionar o público com espetáculo temático, música ao vivo com apresentação de coral, parada natalina e muito mais.

A programação, totalmente gratuita, terá início às 15h, com concentração na Praça de Eventos do shopping. Em clima de “esquenta”, haverá distribuição de gorros natalinos e balões para a criançada. Na sequência, o público assistirá a um divertido espetáculo temático: “O Natal é Incrível”, com atores, bailarinos, personagens e performances artísticas.

O evento segue com a apresentação do Coral de Vozes entoando clássicos de Natal e uma banda musical percorrendo os corredores do empreendimento.

O momento mais aguardado vem em seguida, com a chegada triunfal do Papai Noel e a abertura oficial da temporada natalina com a inauguração da decoração especial instalada na Praça de Eventos.

O personagem se unirá a artistas, bailarinos, coral e banda em uma animada parada natalina pelos corredores do shopping. Ao final da programação festiva do domingo, crianças e suas famílias poderão participar de sessões de fotos com o Bom Velhinho.

Papai Noel atenderá as crianças em seu trono, instalado ao lado da loja Vivara, próximo à Praça de Eventos, todos os dias, até 23 de dezembro, das 14h às 20h (com 1 hora de pausa), e no dia 24, véspera do Natal, das 10h às 16h.

Krispy Kreme

Outra atração será a ação especial que a Krispy Kreme estará promovendo nesta sexta-feira, no sábado e também no domingo (dias 6, 7 e 8). A marca, ícone mundial em donuts agora também no Suzano Shopping, terá um espaço de vendas das famosas rosquinhas recheadas, próximo do Espaço Cápsula (perto da loja da Ri Happy).