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Papai Noel chega ao Suzano Shopping domingo (8) com espetáculo, coral e parada natalina

Empreendimento inaugura temporada natalina com programação gratuita repleta de atrações para as crianças e as famílias

O Suzano Shopping dá início à temporada natalina no domingo (8) com um dos momentos mais esperados da época: a chegada do Papai Noel. A recepção festiva de boas-vindas ao Bom Velhinho, incluindo a inauguração da decoração especial do centro de compras e lazer, promete emocionar o público com espetáculo temático, música ao vivo com apresentação de coral, parada natalina e muito mais.

A programação, totalmente gratuita, terá início às 15h, com concentração na Praça de Eventos do shopping. Em clima de “esquenta”, haverá distribuição de gorros natalinos e balões para a criançada. Na sequência, o público assistirá a um divertido espetáculo temático: “O Natal é Incrível”, com atores, bailarinos, personagens e performances artísticas.

O evento segue com a apresentação do Coral de Vozes entoando clássicos de Natal e uma banda musical percorrendo os corredores do empreendimento.

O momento mais aguardado vem em seguida, com a chegada triunfal do Papai Noel e a abertura oficial da temporada natalina com a inauguração da decoração especial instalada na Praça de Eventos.

O personagem se unirá a artistas, bailarinos, coral e banda em uma animada parada natalina pelos corredores do shopping. Ao final da programação festiva do domingo, crianças e suas famílias poderão participar de sessões de fotos com o Bom Velhinho.

Papai Noel atenderá as crianças em seu trono, instalado ao lado da loja Vivara, próximo à Praça de Eventos, todos os dias, até 23 de dezembro, das 14h às 20h (com 1 hora de pausa), e no dia 24, véspera do Natal, das 10h às 16h.

Krispy Kreme

Outra atração será a ação especial que a Krispy Kreme estará promovendo nesta sexta-feira, no sábado e também no domingo (dias 6, 7 e 8). A marca, ícone mundial em donuts agora também no Suzano Shopping, terá um espaço de vendas das famosas rosquinhas recheadas, próximo do Espaço Cápsula (perto da loja da Ri Happy).

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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