Em Evidência com Bruna Ramos – Modelo e Atriz



Dedicada e com olhar curioso diante da vida, Bruna Ramos Del Nero, aos 41, transita com leveza entre as passarelas internacionais, as telas de TV e a rotina acadêmica. Modelo, atriz e apresentadora, traz no currículo o título de Miss Universe Ceará 2025, conquistado aos 40 anos, símbolo de uma trajetória marcada por coragem, elegância e reinventar-se constante. Mogiana criada no Mogi Moderno, guarda lembranças afetuosas da infância em uma casa movimentada, sempre aberta ao acolhimento ao próximo. Formada em Magistério pelo Cefam e com registro profissional de atriz (DRT), cursa a faculdade de Pedagogia, unindo suas raízes do ensino ao desejo de atuar e em breve ingressar nos estudos de Neurociência. Apaixonada pela arte de contar histórias, seja por meio da fotografia, da interpretação ou da apresentação, mudou para a área da moda após se destacar em concursos de beleza e ser selecionada por uma grande agência em São Paulo, transformando as passarelas na grande chance de viajar pelo Brasil e conhecer Milão e Paris.

Sua trajetória profissional começou no ensino infantil como professora em 2006 e, simultaneamente, como aluna de Administração na UMC. Um convite inesperado para representar Mogi das Cruzes em um concurso de TV abriu as portas do universo fashion. Em seguida, após uma seletiva concorrida na Capital, embarcou no projeto TicTac Megabus e rodou o País. O sucesso na publicidade nacional desdobrou-se em trabalhos internacionais em Milão, onde estrelou campanhas para a Yamamay, e Paris, com o estilista Carlos Miele, além de marcar presença na TV Gazeta, Band, Record e Record Macapá. Bruna é casada há 13 anos com o empresário e investidor Dmitry Goes, que conheceu durante um evento de trabalho no Alto Tietê. O casal reside em São Paulo com os dois filhos pequenos, Enzo e Helena. A família compartilha momentos de lazer e dedica tempo ao voluntariado na ONG Transformando Vidas, atendendo famílias da região. Fã da culinária simples e caseira, adora preparar um bom prato de arroz, feijão e carne moída. Seu estilo é fashion, tendo a calça jeans como peça indispensável, suas cores são azul e branco e seu perfume preferido no momento é o Baccarat Rouge 540, já que ama colecionar fragrâncias. Taurina e leitora assídua, indica a obra O Cérebro da Criança Explicado aos Pais, de Álvaro Bilbao, e elege o filme Avatar como o favorito. Das viagens marcantes, Orlando, nos EUA, destaca-se como destino em família e Jericoacoara-CE por suas belezas naturais. Cristã e guiada pela fé, é filha orgulhosa de José Ramos da Silva, 77, e Lourdes Donizete da Silva, 67. Entre seus projetos e sonhos de consumo está o desejo de dar a volta ao mundo ao lado do marido e dos filhos. Como maior lição de vida e lema diário, carrega a premissa de que sempre é tempo de aprender. Sua frase: “Quero viver cada fase sem abrir mão de quem sou e de quem ainda posso me tornar.”