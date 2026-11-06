Com foco em valores e acolhimento, Colégio Gênesis abre vagas para 2027

Com 28 anos de atuação no Alto Tietê, instituição combina excelência acadêmica, princípios cristãos e ensino humanizado

Colégio conta com ambiente estruturado, laboratórios completos, quadras poliesportivas,

elevadores e eventos pedagógicos

As matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2027 já estão oficialmente abertas no Colégio Gênesis, com condições especiais para as famílias que buscam antecipar a garantia de vagas e se planejar com tranquilidade. Com 28 anos de atuação no Alto Tietê, presente nas cidades de Mogi das Cruzes e Arujá, a instituição combina excelência acadêmica, princípios cristãos, desenvolvimento socioemocional e ensino humanizado. Sob a liderança do mantenedor e gestor pastor Wesley de Paula, responsável pela direção institucional e estratégica, ao lado de uma dedicada equipe de diretores e coordenadores pedagógicos, o Gênesis segue firme no propósito de formar jovens preparados para os desafios acadêmicos e para o exercício da responsabilidade e do caráter.

Para o ciclo de 2027, as famílias encontram um projeto pedagógico fortalecido pelo Sistema Mackenzie de Ensino e pelo programa socioemocional Líder em Mim, responsável por desenvolver competências de liderança, autonomia e resiliência desde a infância. Na Educação Infantil, o acolhimento aos alunos é conduzido de forma gradual e afetuosa, garantindo uma transição segura e confortável. O ambiente escolar é estruturado para potencializar o aprendizado e a convivência, contando com laboratórios completos, quadras poliesportivas, elevadores em todos os andares da Unidade 01 para total acessibilidade e a moderna Arena G de Beach Tênis. A vivência escolar inclui ainda eventos marcantes como a Feira do Conhecimento, Feira do Livro, Festa das Nações, Festa da Primavera e cantatas, que integram pais e alunos de forma contínua.

“Os pais e responsáveis que desejam vivenciar o ambiente do Colégio Gênesis podem agendar uma visita guiada para conhecer a estrutura física, conversar com a equipe pedagógica e esclarecer dúvidas. A escola disponibiliza plantão de atendimento aos sábados para maior comodidade das famílias”, destacou Wesley de Paula.

As vagas para novos alunos são limitadas, e as famílias interessadas em conferir a estrutura física e a proposta de ensino podem agendar visitas com a equipe pedagógica ou comparecer aos plantões de atendimento realizados aos sábados. As informações sobre condições financeiras, prazos e documentação podem ser obtidas diretamente na secretaria da escola, pelo WhatsApp (11) 94344-5258 ou pelo perfil oficial no Instagram @colegiogenesismogidascruzes.

Serviço

Endereço: Unidades em Mogi das Cruzes e Arujá

WhatsApp / Atendimento: (11) 94344-5258

Instagram Oficial: @colegiogenesismogidascruzes

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