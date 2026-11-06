FIQUE SABENDO – Edição 1465

…que, do dia 10 a 12, comemorando os 65 anos da Rede Feminina, teremos a Feira de Artes, Gastronomia & Moda, no Clube de Campo. E no dia 11, o evento gratuito terá apresentação dos alunos da escola de música Luciana Massaro e meu neto Cássio ao piano.

… que a clínica de estética e nutrição Cláudia Miguel está com agendamento aberto para o Laser Day, procedimento de depilação à laser para deixar sua pele lisinha e bem cuidada neste verão. As vagas são limitadas, agende seu horário: 9 8567-9038.

…que a Câmara de Mogi entrega, no dia 11, às 19h, o Título de Honra ao Mérito ao Sesc Mogi das Cruzes. A homenagem, proposta por todos os vereadores, será na sede da unidade, localizada no Jardim Armênia.

…que no dia 15 (domingo), das 11h30 às 15h30, o Clube de Campo sedia a edição 2026 do Porcão na Chapa da CAT, da Loja Maçônica Cavaleiros do Alto Tietê. O almoço beneficente custa R$ 65. Convites e informações pelo WhatsApp: (11) 99774-3310.