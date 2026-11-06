ON BUSINESS – Edição 1465

Muriel Pupo e eu marcamos presença na elegante noite de entrega do 47º Prêmio Empreendedor do Ano, promovido pela ACMC, no dia 29, no salão social do Clube de Campo, reunindo mais de 400 lideranças do Alto Tietê. Aqui, registro com os grandes vencedores da noite: Dr. José de Moura Campos Neto (Sancet), José Roberto Pilon (Petrom), Celu Campolino (Contamec), Thiago Lara (AV Capital) e João Goularte Ferreira Borges (Restaurante Da Fazenda). (Nota da colunista: o premiado Dr. Vicente de Camargo não pôde estar no clique oficial).

Fabíola Pupo É formada em Publicidade e Propaganda pela ESPM e Jornalismo pela UBC, pós-graduada em Marketing pela Facesp e é superintendente do jornal A Semana