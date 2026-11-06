“De volta ao Jogo” acontece até dia 22 no Sesc

Circuito Sesc de Esportes terá seu alcance ampliado. Biritiba Mirim e Ferraz de Vasconcelos recebem a ginasta Júlia Soares

Júlia Soares é ginasta da Seleção Brasileira e um dos principais nomes da nova geração da modalidade

O Sesc São Paulo realiza, entre os dias 07 e 22 deste mês, a segunda edição do Circuito Sesc de Esportes, iniciativa que tem como objetivo democratizar o acesso às práticas físico-esportiva sem cidades do interior, litoral e Grande São Paulo que não contam com unidades do Sesc. Sob o tema “De volta ao Jogo”, o Circuito reunirá uma série de vivências, festivais esportivos, além de encontros com importantes atletas do esporte nacional.

Nos dias 6 e 7, o Circuito levará a ginasta da Seleção Brasileira Júlia Soares para um encontro em Ferraz e Biritiba Mirim. No dia 6, ela falará sobre “Entre saltos e sonhos: Ginástica Artística”, no Ginásio de Esportes Paulo José da Cruz, em Ferraz. No dia 7, irá abordar “A arte do movimento: Ginástica Artística”, na EMEF Prof. João Cardoso de Siqueira Primo, em Biritiba.

Para esta edição, o Circuito terá o alcance ampliado em relação à estreia do projeto, em 2025. Desta vez, serão mais de 70 cidades atendidas no estado de São Paulo, em atividades coordenadas por 22 unidades do Sesc em espaços públicos e comunitários. Cada modalidade foi escolhida de acordo com a vocação de cada território, incluindo opções como atletismo, judô, basquete, basquete3x3, voleibol, vôlei de praia, futebol, tênis, badminton, skate, pickleball, corrida de rua e as ginásticas artística e rítmica, além de suas versões paralímpicas.

Para o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina, “em uma sociedade marcada pelo sedentarismo e pelo ritmo acelerado da vida contemporânea, muitas pessoas encontram diferentes razões para se afastar do esporte: da falta de tempo às questões de segurança e restrições de saúde, do isolamento voluntário às barreiras de acesso, entre outras.

Ginasta

Júlia Soares é ginasta artística da Seleção Brasileira e um dos principais nomes da nova geração da modalidade. Especialista em trave e solo, conquistou a medalha de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a prata por equipes no Mundial de 2023, resultados históricos para a ginástica feminina brasileira.

SERVIÇO

CIRCUITO SESC DE ESPORTES 2026 – DE VOLTA AO JOGO

Entre saltos e sonhos: Ginástica Artística

Com Júlia Soares

Dia 6 – sexta-feira, 18h30.

Ginásio de Esportes Paulo José da Cruz: rua Maria José Alves, 19 – Jardim Júlio de Carvalho, Ferraz de Vasconcelos.

Grátis.

A arte do movimento: Ginástica Artística

Com Júlia Soares

Dia 7 – Sábado, 15h

EMEF Prof. João Cardoso de Siqueira Primo: avenida Ferdinando Jungers, 35 – Biritiba Mirim.

Grátis.

Mais informações: sescsp.org.br/circuitosescdeesportes